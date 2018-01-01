Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Влад, процедура немного сложнее.
1)Ты сдаеш им свою квартиру. 2)Аркада выставляет ее в прайсе на продажу. 3)Если кто-то ее покупает - тебе заплатят деньги минус проценты которые ты писал. 4)А если ее покупают в рассрочку - то тебе будут платить с тех денег которые платит новый владелец. а он может спокойно внести минимальный платеж и дальше не платить.
Хорошая схема - она гарантирует стабильное финансирование строительства.
Двуха такая стояла 35к-45к в 2015, а сейчас однуху продали за 59к Подписывайте акт про безоговорочную капитуляцию.
После небольшого дорожая, как только чуть события затерлись в памяти, начинают появляться легенды. Если бы были двухи по 35-45 готовые в центре, то кто бы покупал по такой же цене котлованы в Патриотике в это время?
UA написав:От если б лендлорд Трайбека села на свой Land Rover - Land Cruiser (настоящий лендлорд передвигается только на таких авто) да проехала по этим квартирам в центре по 10000 грн/мес, то вопросов почему пипл соглашается на гомнострой на самой окраине ПОХа, не возникло. Натаха, главное не обблевать после просмотра свой Land Rover - Land Cruiser. Пакеты какие-нибудь возьми И такая фигня в центре почти всех больших городов. Если не очень дорого и центр - то блевотина. Хочешь что то приличное - расчехляй кошелек.
По поводу выбора машин - согласен. На них удобно возить например стиральную машинку с квартиры на квартиру.
По поводу остального - рад, ЮА, что ты со мной полностью согласен, хоть и выражаешь это другими словами.
Очевидно, что на чистенкую однушку на окраине за 10000 желающих больше (нормальных), чем на обблеванный ужас в центре за ту же десятку.
Понимаешь Натаха, "центровые" лендлорды сумевшие не превратить свои квартиры в хлев для скота, имеют право "первой брачной ночи" в отношениях с арендаторами. Можно позволить сильно заепистому арендатору показать пальцем в сторону ПОХа и сказать - Трайбека вас там ждет.
zzzzzz написав:Ну все, сейчас опять фото обосцаных хрущей посыпятся
закон рынка, можете купить за 250к в центре, вместо хруща.
Дивно. Навіщо ховатися від реалій життя? Навпаки, це дозволяє приймати правильні рішення і не літати в хмарах. Наприклад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
Двуха такая стояла 35к-45к в 2015, а сейчас однуху продали за 59к Подписывайте акт про безоговорочную капитуляцию.
После небольшого дорожая, как только чуть события затерлись в памяти, начинают появляться легенды. Если бы были двухи по 35-45 готовые в центре, то кто бы покупал по такой же цене котлованы в Патриотике в это время?
Какие именно Ваши предположения?? или Вы тролите? Я что ли Ваш президент чтобы отвечать? во-первых, я сам не думал что будут дорожать хрущ и совок, во-вторых уже написал что много построено премиум в центре для Элиты и может быть хрущ начал сосать и подорожал из-за этого , во-третьих, я уже написал что в центре земли нету чтобы строить свободно, а на окраине построить можно 30к квартир. Две раза повторил. (выделил жирным цветом)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 13 чер, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
1)Ты сдаеш им свою квартиру. 2)Аркада выставляет ее в прайсе на продажу. 3)Если кто-то ее покупает - тебе заплатят деньги минус проценты которые ты писал. 4)А если ее покупают в рассрочку - то тебе будут платить с тех денег которые платит новый владелец. а он может спокойно внести минимальный платеж и дальше не платить.
Я не собираюсь писать заявление и сдавать. Я просто перестаю платить рассрочку - буду по 500 грн в месяц кидать на счет. В хорошие времена ее забрали бы и перепродали. Сейчас, в плохие, она будет продолжать числиться за мной. В сегодняшней ситуации, после последних повышений, перепродать ее по прайсовой цене не реально. Если смогут, получу свои деньги назад с небольшими потерями.
proftpd66 написав:я проехался 1 раз в год из центра на окраину Киева, более час потратил по пробкам, я не выдержал одного(1) раза в году. Вы советуете окраину Киеву. Левый берег, это только Левобережная и Дарница метро. Остальное Троян и Позняк, это другой город.
И знакомые которые со мной беседуют, говорят что ездить каждый день это АД за земле. Они транспортом общественным ездят. Таксикоманить час-полтора, тоже бред. Разве что Uber Камри или E-класс. но это будет стоять 12-17к грн. Разве что, вместо снятия хаты, пользоваться Uber BLACK (Камри или E-класс) Как вариант
Тогда, если пошла такая пьянка, то уже лучше взять в Ирпине разница 10-20 минут по шоссе
В ирпене нет метро. Не вариант. Сегодня узнал, что маршрутка в украинку стоит около 30 грн, два раза уже 60 в день. Нах такое надо, лучше уж окраина с метро.
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет? С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны: -пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые) -пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика? Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s