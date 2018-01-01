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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:37
Первый написав:
[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]
38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.
Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
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hume
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:41
Serg-ik написав: UA написав:
И такая фигня в центре почти всех больших городов
Почему жителей центра городов тошнит?
Серж, каково оно - быть единственным с зеленой катлетой (все остальные так или иначе забетонировались)?
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:42
hume написав: Первый написав:
[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]
38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.
Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:06
investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
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hume
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12
hume написав: investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
Ждать долго ))) если б нормально строили, можно было б взять.
Гляньте в личку плиз
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investorkiev
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