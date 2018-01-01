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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1177117811791180

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 169
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:37

  Первый написав:[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]

38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.

Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:41

  Serg-ik написав:
  UA написав:И такая фигня в центре почти всех больших городов

Почему жителей центра городов тошнит?



Серж, каково оно - быть единственным с зеленой катлетой (все остальные так или иначе забетонировались)?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:42

  hume написав:
  Первый написав:[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]

38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.

Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.


Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.

Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:06

  investorkiev написав:[

Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.

Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят

По 43 нужно было брать, место хорошее
Пс
Вчера кстати проезжал мимо, около 20ти этажей. А в жк уайт лайнс нет даже котлована, но есть цена 1400 уе метр
Востаннє редагувалось hume в Чет 13 чер, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12

  hume написав:
  investorkiev написав:[

Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.

Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят

По 43 нужно было брать, место хорошее



Ждать долго ))) если б нормально строили, можно было б взять.

Гляньте в личку плиз
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12

  Serg-ik написав:Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.

Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
Vlad442
 
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  #<1 ... 1177117811791180
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