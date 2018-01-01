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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:37
Первый написав:
[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]
38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.
Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
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hume
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:41
Serg-ik написав: UA написав:
И такая фигня в центре почти всех больших городов
Почему жителей центра городов тошнит?
Серж, каково оно - быть единственным с зеленой катлетой (все остальные так или иначе забетонировались)?
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:42
hume написав: Первый написав:
[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]
38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.
Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:06
investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
Пс
Вчера кстати проезжал мимо, около 20ти этажей. А в жк уайт лайнс нет даже котлована, но есть цена 1400 уе метр
Востаннє редагувалось hume
в Чет 13 чер, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12
hume написав: investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
Ждать долго ))) если б нормально строили, можно было б взять.
Гляньте в личку плиз
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12
Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
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Vlad442
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:26
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
Инвестиционные деньги перетекут в банки и ОВГЗ, туда же и перекупы пойдут.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:16
hume написав:
В ирпене нет метро.
Будет. Скоро. у Виталия это в планах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:38
zzzzzz написав: Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
Инвестиционные деньги перетекут в банки и ОВГЗ, туда же и перекупы пойдут.
Чтобы они перетекли - их еще надо из котлованов вытащить.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:42
hume написав: investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
Пс
Вчера кстати проезжал мимо, около 20ти этажей. А в жк уайт лайнс нет даже котлована, но есть цена 1400 уе мет
р
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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