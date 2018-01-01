Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.