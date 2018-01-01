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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:37
Первый написав:
[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]
38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.
Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
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hume
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:41
Serg-ik написав: UA написав:
И такая фигня в центре почти всех больших городов
Почему жителей центра городов тошнит?
Серж, каково оно - быть единственным с зеленой катлетой (все остальные так или иначе забетонировались)?
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:42
hume написав: Первый написав:
[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]
38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.
Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:06
investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
Пс
Вчера кстати проезжал мимо, около 20ти этажей. А в жк уайт лайнс нет даже котлована, но есть цена 1400 уе метр
Востаннє редагувалось hume
в Чет 13 чер, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12
hume написав: investorkiev написав:
[
Этот дом метрополитеновцев такими темпами лет 10 мучать будут.
Сейчас на первичке уже не стоит вопрос дорого/дешево. Стоит вопрос достроят/недостроят
По 43 нужно было брать, место хорошее
Ждать долго ))) если б нормально строили, можно было б взять.
Гляньте в личку плиз
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:12
Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
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Vlad442
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Додано: Чет 13 чер, 2019 15:26
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
Инвестиционные деньги перетекут в банки и ОВГЗ, туда же и перекупы пойдут.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:16
hume написав:
В ирпене нет метро.
Будет. Скоро. у Виталия это в планах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 16:38
zzzzzz написав: Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
Инвестиционные деньги перетекут в банки и ОВГЗ, туда же и перекупы пойдут.
Чтобы они перетекли - их еще надо из котлованов вытащить.
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airmax78
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