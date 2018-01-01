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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1178117911801181

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 169
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:42

  Serg-ik написав:..
Будет. Скоро. у Виталия это в планах

может, вы с электричкой перепутали?
от какой ветки вести линию будут? с Веника? - так ее саму только начали колупать - еще года 3-4 ждать, если повезет.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:44

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Будет. Скоро. у Виталия это в планах

может, вы с электричкой перепутали?
от какой ветки вести линию будут? с Веника? - так ее саму только начали колупать - еще года 3-4 ждать, если повезет.

сержИК походу перегрелся :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:28

  Прохожий написав:[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?

Я вас чейчвс вообще шокирую

10ый этаж 1575 уе

15 этаж 1675 уе

Уонец в конце 21ого года
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:16

  hume написав:
  Прохожий написав:[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?

Я вас чейчвс вообще шокирую

10ый этаж 1575 уе

15 этаж 1675 уе

Уонец в конце 21ого года

Равняются на Парк Авеню VIP.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:24

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?

Я вас чейчвс вообще шокирую

10ый этаж 1575 уе

15 этаж 1675 уе

Уонец в конце 21ого года

Равняются на Парк Авеню VIP.

Парк авеню ВИП крутой конечно
Оранжевый-хит сезона
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  Vlad442 написав:Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.

У нас в первый раз застройщики инвесторов кидают?
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  #<1 ... 1178117911801181
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