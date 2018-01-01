|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:42
Serg-ik написав:
..
Будет. Скоро. у Виталия это в планах
может, вы с электричкой перепутали?
от какой ветки вести линию будут? с Веника? - так ее саму только начали колупать - еще года 3-4 ждать, если повезет.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2354
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:44
sequence написав: Serg-ik написав:
..
Будет. Скоро. у Виталия это в планах
может, вы с электричкой перепутали?
от какой ветки вести линию будут? с Веника? - так ее саму только начали колупать - еще года 3-4 ждать, если повезет.
сержИК походу перегрелся
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10627
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 18:28
Прохожий написав:
[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?
Я вас чейчвс вообще шокирую
10ый этаж 1575 уе
15 этаж 1675 уе
Уонец в конце 21ого года
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5606
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:16
hume написав: Прохожий написав:
[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?
Я вас чейчвс вообще шокирую
10ый этаж 1575 уе
15 этаж 1675 уе
Уонец в конце 21ого года
Равняются на Парк Авеню VIP.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30508
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:24
airmax78 написав: hume написав: Прохожий написав:
[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?
Я вас чейчвс вообще шокирую
10ый этаж 1575 уе
15 этаж 1675 уе
Уонец в конце 21ого года
Равняются на Парк Авеню VIP.
Парк авеню ВИП крутой конечно
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19836
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:39
Vlad442 написав:
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
У нас в первый раз застройщики инвесторов кидают?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4188
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:03
hume написав: Прохожий написав:
[quote=
Цена акуевшая.
Там с логистикой и так не айс, по хорошему нужно перестраивать развязку на площади, если построят ЖК то будет постоянная ЖО..
Какие сроки завершения строительства анонсирует застройщик?
Я вас чейчвс вообще шокирую
10ый этаж 1575 уе
15 этаж 1675 уе
Конец в конце 21ого года
Нереальный срок 100%.
20й от 1775?
Вот это аленей загоняют...
Лучше уже на Коновальца...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10627
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:04
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 636
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:20
Прохожий написав:
Вот это аленей загоняют...
очень похоже именно на это. перед бурей.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 62
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:35
asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Мужик суровый, по 60 км каждый день. Кстати, меня сегодня велосипедист вжарил, 40 км в гору мой спидометр показал, вспомнил конговца.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5606
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14541
|2396529
|
|
|455
|180881
|
|
|31672
|61884
|
|