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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50
asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Здоровая обезьяна.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50
hume написав: asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Мужик суровый, по 60 км каждый день. Кстати, меня сегодня велосипедист вжарил, 40 км в гору мой спидометр показал, вспомнил конговца.
Вы прямо как Петр Чернышов
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:56
hume написав: asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Киевский Центр Недвижимости/// Нашел интересный вариант, но как обычно - срочная продажа, хозяйка за границей, эксклюзив... Дальше продолжать??
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asti
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