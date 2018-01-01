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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1179118011811182

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 171
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50

  asti написав:С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?

Здоровая обезьяна.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50

  hume написав:
  asti написав:С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?

Кцн?
Кингконговец?
Мужик суровый, по 60 км каждый день. Кстати, меня сегодня велосипедист вжарил, 40 км в гору мой спидометр показал, вспомнил конговца.


Вы прямо как Петр Чернышов
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:56

  hume написав:
  asti написав:С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Киевский Центр Недвижимости/// Нашел интересный вариант, но как обычно - срочная продажа, хозяйка за границей, эксклюзив... Дальше продолжать??
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:22

  asti написав:
  hume написав:
  asti написав:С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Киевский Центр Недвижимости/// Нашел интересный вариант, но как обычно - срочная продажа, хозяйка за границей, эксклюзив... Дальше продолжать??

Просто отдайте уже кому-то деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Здравствуйте, как можно инвестировать в недвижимость Киева с минимальным риском? Хочу вложить до 100.000 долл., получать доход от аренды. Котлован не рассматриваю, только готовое и сданное.
13062019
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:24

  airmax78 написав:Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.

а я предупреждал про Рыбальский
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:44

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
а я предупреждал про Рыбальский
Что, и он?!
А люди вон хотят 100k выкинуть///
asti
 
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Подякував: 42 раз.
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