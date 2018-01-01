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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50
asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Здоровая обезьяна.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:50
hume написав: asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Мужик суровый, по 60 км каждый день. Кстати, меня сегодня велосипедист вжарил, 40 км в гору мой спидометр показал, вспомнил конговца.
Вы прямо как Петр Чернышов
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:56
hume написав: asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Киевский Центр Недвижимости/// Нашел интересный вариант, но как обычно - срочная продажа, хозяйка за границей, эксклюзив... Дальше продолжать??
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asti
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:22
asti написав: hume написав: asti написав:
С КЦН кто-то имел дело, что за зверь?
Кцн?
Кингконговец?
Киевский Центр Недвижимости/// Нашел интересный вариант, но как обычно - срочная продажа, хозяйка за границей, эксклюзив... Дальше продолжать??
Просто отдайте уже кому-то деньги.
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airmax78
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:34
Здравствуйте, как можно инвестировать в недвижимость Киева с минимальным риском? Хочу вложить до 100.000 долл., получать доход от аренды. Котлован не рассматриваю, только готовое и сданное.
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13062019
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:20
Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
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airmax78
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:24
airmax78 написав:
Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
а я предупреждал про Рыбальский
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:44
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
а я предупреждал про Рыбальский
Что, и он?!
А люди вон хотят 100k выкинуть///
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asti
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:51
airmax78 написав:
Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
Продажи стали, а за свои достраивать западло)))
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change_pm
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Додано: Чет 13 чер, 2019 23:19
13062019 написав:
Здравствуйте, как можно инвестировать в недвижимость Киева с минимальным риском? Хочу вложить до 100.000 долл., получать доход от аренды. Котлован не рассматриваю, только готовое и сданное.
Для того, чтобы инвестировать в недвижимость Киева 100000$, нужно купить в Киеве квартиру!
Если котлован не рассматриваете - купите готовую.
Открываете ОЛХ->раздел недвижимость->купить квартиру. Ставите фильтр по цене 100000$ и звоните по обьявлениям. Profit!
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investorkiev
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