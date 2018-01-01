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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 23:21
investorkiev
что-то я сомневаюсь в профите.
как я понимаю, аренда должна при умножении на 120 давать цену квартиры. а это грязный поток (косметика хоть за за 10 лет но нужна будет). и вымутить с квартиры за 100т $ аренду в 21т грн - не просто мягко говоря.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:21
asti написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
а я предупреждал про Рыбальский
Что, и он?!
А люди вон хотят 100k выкинуть///
То лишні гроші для них.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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