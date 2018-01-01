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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1180118111821183

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 23:21

investorkiev
что-то я сомневаюсь в профите.
как я понимаю, аренда должна при умножении на 120 давать цену квартиры. а это грязный поток (косметика хоть за за 10 лет но нужна будет). и вымутить с квартиры за 100т $ аренду в 21т грн - не просто мягко говоря.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:21

  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
а я предупреждал про Рыбальский
Что, и он?!
А люди вон хотят 100k выкинуть///


То лишні гроші для них.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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