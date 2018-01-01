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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:21
asti написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Зашел на форум домика, почитать как обстоят дела на стройках в нескольких комплексах, которыми интересовался. Немного грустно от прочитанного.
а я предупреждал про Рыбальский
Что, и он?!
А люди вон хотят 100k выкинуть///
То лишні гроші для них.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:47
investorkiev написав: 13062019 написав:
Здравствуйте, как можно инвестировать в недвижимость Киева с минимальным риском? Хочу вложить до 100.000 долл., получать доход от аренды. Котлован не рассматриваю, только готовое и сданное.
Для того, чтобы инвестировать в недвижимость Киева 100000$, нужно купить в Киеве квартиру!
Если котлован не рассматриваете - купите готовую.
Открываете ОЛХ->раздел недвижимость->купить квартиру. Ставите фильтр по цене 100000$ и звоните по обьявлениям. Profit!
А почему именно квартиру? И почему одну а не две? Почему не заправку, или склад, магазин, офис, землю, кафе? Он же наверное хочет со 100к делать 10 в год, а в реальности квартира за 100к будет простаивать, тк цена аренды будет конская.
Востаннє редагувалось Viareggio
в П'ят 14 чер, 2019 05:50, всього редагувалось 1 раз.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:47
zzzzzz написав: Vlad442 написав: Serg-ik написав:
Если Аркада и Фундамент -"фсё" хотя бы на время, что будет?
С одной стороны, перекупы не смогут продать по уступке свои объекты, как на Озёрах, так и в других недостроенных объектах. Следовательно, не смогут инвестировать в новые стройки. С другой стороны, покупаны:
-пойдут на стройки других застройщиков, что может стать поводом для поднятия цены ( хотя куда больше? Патриотику брали не самые богатые)
-пойдут на вторичку, где продавцы хотят получить деньги , для того, чтобы ....купить первичку в комплексе типа Аркада или Патриотика?
Во втором варианте круг замкнулся. Первый вариант может быть невозможным при отсутствии денег.
Крупный скандал, особенно на фоне замедления ВСЕХ строек у всех застройщиков, подорвет формировавшееся годами доверие к инвестированию в первичку. Люди перестанут считать котлован просто дешевой квартирой с отсрочкой поставки и осознают риски.
Деньги, в том числе инвестиционные, перетекут на рынок вторички. Согласитесь, инвестирование в стройку оттягивало на себя значительную часть денег. Вторичка подорожает. Готовые новострои подорожают сильней рынка, потому что многие покупали котлованы в частности и из-за желания жить в новом красивом доме.
Инвестиционные деньги перетекут в банки и ОВГЗ, туда же и перекупы пойдут.
от УКО-групп СМИ писали что пострадавших 30к квартир. Кроме этого, после этого, многие массово инвестировали в незаконные стройки. А тут нищак еще как.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 06:00
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