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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:41

  Viareggio написав:в недвижимости реально можно зарабатывать от 10 до 15 годовых, относительно безопасно.

Зарабатывать - это когда актив не падает в цене. А мы в зоне ацкой турбулентности. Вижу квартик0, которые висят с 2017-го но цену держат :mrgreen: Инвесторы :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:44

  Serg-ik написав:..У Кличко задумались ..
в принципе не интересуют новости с заголовками: "у того-то задумались", "соцсети сообщают", и прочее гомно.
Будут деньги, другой разговор. Там расстояние огромное, разве что наземное делать
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:45

  jj1981ua написав:investorkiev
что-то я сомневаюсь в профите.
как я понимаю, аренда должна при умножении на 120 давать цену квартиры. а это грязный поток (косметика хоть за за 10 лет но нужна будет). и вымутить с квартиры за 100т $ аренду в 21т грн - не просто мягко говоря.

я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд??
ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:46

jj1981ua
Ну можно взять две добротные однушки на вторичке 40-50К$ (грубо 1,1 млн - 1,3 млн), сдача по 9,5-10К * 120 выходим примерно на 10-11% годовых, что весьма не плохо для недвиги.
Или один новострой (сданный) за 65К$ и однуху вторичку возле метро (35К$) - и выйти на те же 10% но с более ликвидным активом. Не?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:48

  plugatyrev написав:
  jj1981ua написав:investorkiev
что-то я сомневаюсь в профите.
как я понимаю, аренда должна при умножении на 120 давать цену квартиры. а это грязный поток (косметика хоть за за 10 лет но нужна будет). и вымутить с квартиры за 100т $ аренду в 21т грн - не просто мягко говоря.

я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд??
ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?


Полагаю фактор "120" - это означает 10% годовых и что через 10 лет вы полностью окупаете инвестицию. Что в кругах лендлордов считается эдаким эталоном, ниже которого вкладывать в недвигу не комильфо)

p.s. ОШ и ЯЗ - сори, помочь не могу с этой аббревиатурой)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:50

pirat-d
А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:51

pirat-d это понятно. кто придумал процентную ставку, кто определил сколько "комильфо" а сколько нет? МВА??
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:53

  plugatyrev написав:pirat-d это понятно. кто придумал процентную ставку, кто определил сколько "комильфо" а сколько нет? МВА??

ну подход в минимальной прибыли в 10%
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:54

  plugatyrev написав:pirat-d это понятно. кто придумал процентную ставку, кто определил сколько "комильфо" а сколько нет? МВА??


Ок, сколько для Вас приемлемо окупаемость данной инвестиции в жилую недвигу?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:54

  Viareggio написав:pirat-d
А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.

а порог входа? 100куе рулит?
plugatyrev
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