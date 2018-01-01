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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:55
pirat-d написав:jj1981ua
Ну можно взять две добротные однушки на вторичке 40-50К$ (грубо 1,1 млн - 1,3 млн), сдача по 9,5-10К * 120 выходим примерно на 10-11% годовых, что весьма не плохо для недвиги.
Или один новострой (сданный) за 65К$ и однуху вторичку возле метро (35К$) - и выйти на те же 10% но с более ликвидным активом. Не?
добавьте сюда уверенности в курсе и цене на 10 лет - и можно смело. хотя в цифрах выше я сомневаюсь
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:58
Viareggio написав:pirat-d
А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.
Это если Ваша коммерческая недвига на потоке и не простаивает. Сколько езжу, вижу растяжки: плакаты, бигборды - аренда-аренда-аренда. Выбирай-не хочу.
Мне предлагали помещение в котором уже был арендатор (известный бренд), помимо того что вход в такой вариант был цена трёх однушек, так ещё и % выхлопа был не больше инвестиции в жилую недвигу.
Допускаю, что есть достойные варианты и с коммерческой недвигой, но мне пока такие ништяки не попадались.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:58
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:59
pirat-d написав:
p.s. ОШ и ЯЗ - сори, помочь не могу с этой аббревиатурой)
Если сравнивать девал устроенный лерой с Ядерным взрывам (в 2014), то последствия для цен на недвигу - это этапы этого взрыва.
ОШ - огненный шторм, испепеляет всех инвесторов, кроме тех, кто укрылся в складках местности.
ЯЗ - ядерная зима, период застоя цен на низком, послеядерном уровне.
Повидимому мы видим сейчас окончание ЯЗ.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:59
moniks написав: Viareggio написав:
в недвижимости реально можно зарабатывать от 10 до 15 годовых, относительно безопасно.
Зарабатывать - это когда актив не падает в цене. А мы в зоне ацкой турбулентности. Вижу квартик0, которые висят с 2017-го но цену держат
Инвесторы
и?
квартиркО сдается и приносит доход...
что не так?
тут уже были адепты "каклетой по мордасам", "голодные глаза в ОП", "отдавать за сколько дают"...и где они?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:00
pirat-d написав: plugatyrev написав:pirat-d
это понятно. кто придумал процентную ставку, кто определил сколько "комильфо" а сколько нет? МВА??
Ок, сколько для Вас приемлемо окупаемость данной инвестиции в жилую недвигу?
вопрос не в том сколько для меня приемлимо а сколько нет, но в том из чего эту ставку придумали, может из ставки рефинанса? панельный хрущик конца 60-х - начала 70-х подошел к концу срока проектно заложенной эксплуатации. сАмортизировался. т.е. дальнейшая сдача в аренду - практически чистый профит. какой срок службы закладывают в новострои?...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:02
plugatyrev 45к плюс 5 ремонт! Бровары.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:04
pirat-d посмотрите пригород, выше доходность и выше как ни странно спрос.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:06
С форума аркады
Евген ↓
13.06.2019 07:52
Мое глубокое, основанное на моем опыте, убеждение, что, кроме, как перекрытием Глушкова, притом многократным, проблему Эврики не решить. Пока мы не привлечем всеобщее внимание властей, никакой реакции от Аркады не увидим. Все законные методы влияния на банк абсолютно бессмысленны. Мы только упускаем время и сами себе делаем хуже. Все перекрытия дорог за последние 10 лет заканчивались победой народа.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:07
jj1981ua написав: pirat-d написав:jj1981ua
Ну можно взять две добротные однушки на вторичке 40-50К$ (грубо 1,1 млн - 1,3 млн), сдача по 9,5-10К * 120 выходим примерно на 10-11% годовых, что весьма не плохо для недвиги.
Или один новострой (сданный) за 65К$ и однуху вторичку возле метро (35К$) - и выйти на те же 10% но с более ликвидным активом. Не?
добавьте сюда уверенности в курсе и цене на 10 лет - и можно смело. хотя в цифрах выше я сомневаюсь
согласен, цифры выше - это уже бизнес) 9-11% вполне адекватная рентабельность вложения капитала.
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