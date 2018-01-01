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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:13
hume написав:
С форума аркады
Евген ↓
13.06.2019 07:52
Мое глубокое, основанное на моем опыте, убеждение, что, кроме, как перекрытием Глушкова, притом многократным, проблему Эврики не решить. Пока мы не привлечем всеобщее внимание властей, никакой реакции от Аркады не увидим. Все законные методы влияния на банк абсолютно бессмысленны. Мы только упускаем время и сами себе делаем хуже. Все перекрытия дорог за последние 10 лет заканчивались победой народа.
Можно еще найти в реале всех, кто писал на форумах - аркада не пирамида! и приковать их к ограде какой нибудь.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:14
plugatyrev написав:pirat-d
это понятно. кто придумал процентную ставку, кто определил сколько "комильфо" а сколько нет? МВА??
Минфин привлек 1 млрд евро на 7 лет под 6.75%.
Чем ты хуже минфина?
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investorkiev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:17
investorkiev написав: plugatyrev написав:pirat-d
это понятно. кто придумал процентную ставку, кто определил сколько "комильфо" а сколько нет? МВА??
Минфин привлек 1 млрд евро на 7 лет под 6.75%.
Чем ты хуже минфина?
фиат=бетон??
и к тому же если проводить параллели то эмитент фиата=застройщик, лендлорд это уже комм.банк. или я ошибаюсь?
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plugatyrev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:25
pirat-d написав:
[q
p.s. ОШ и ЯЗ - сори, помочь не могу с этой аббревиатурой)
Огненный шторм и, подозреваю, ядерн зима, кот ввел некий теплотехник юра, у которого сорвало крышу после покупки за 100 куе ушатанной трёхкомнатной бпс осенью 2013 где то на соломе.
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hume
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:29
hume написав: pirat-d написав:
[q
p.s. ОШ и ЯЗ - сори, помочь не могу с этой аббревиатурой)
Огненный шторм и, подозреваю, ядерн зима, кот ввел некий теплотехник юра, у которого сорвало крышу после покупки за 100 куе ушатанной трёхкомнатной бпс осенью 2013 где то на соломе.
Забавно, но клеватели юры мечтают о возврате времен "бпс по сто". И радуются каждому шагу к приближению сей мечты.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:30
hume написав:
С форума аркады
Евген ↓
13.06.2019 07:52
Мое глубокое, основанное на моем опыте, убеждение, что, кроме, как перекрытием Глушкова, притом многократным, проблему Эврики не решить. Пока мы не привлечем всеобщее внимание властей, никакой реакции от Аркады не увидим. Все законные методы влияния на банк абсолютно бессмысленны. Мы только упускаем время и сами себе делаем хуже. Все перекрытия дорог за последние 10 лет заканчивались победой народа.
Ну это же просто прекрасно: перекрыть проспект Глушкова потому что тебе твой Застройщик не строит дом. Почему нет? Люди хотели заработать, а теперь они страдают. Почему они страдают, а всему городу насрать? Всем страдать!
Считаю надо инвесторам объединяться: инвесторам Рыбальского - перекрыть Набережную. Инвесторам А52 - Сичевых Стрельцов. Гвардейского - Коновальца. Инвесторам УКО - перекрыть Крещатик, Грушевского и мосты. Город должен стоять пока все инвесторы не получат сатисфакцию.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:36
investorkiev написав:
ОШ - огненный шторм, испепеляет всех инвесторов, кроме тех, кто укрылся в складках местности.
ЯЗ - ядерная зима, период застоя цен на низком, послеядерном уровне.
УВ-ударная волна. Вы о ней забыли . ( в сознании отложилось что было три составляющих)
Востаннє редагувалось Serg-ik
в П'ят 14 чер, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:39
airmax78 написав: hume написав:
С форума аркады
Евген ↓
13.06.2019 07:52
Мое глубокое, основанное на моем опыте, убеждение, что, кроме, как перекрытием Глушкова, притом многократным, проблему Эврики не решить. Пока мы не привлечем всеобщее внимание властей, никакой реакции от Аркады не увидим. Все законные методы влияния на банк абсолютно бессмысленны. Мы только упускаем время и сами себе делаем хуже. Все перекрытия дорог за последние 10 лет заканчивались победой народа.
Ну это же просто прекрасно: перекрыть проспект Глушкова потому что тебе твой Застройщик не строит дом. Почему нет? Люди хотели заработать, а теперь они страдают. Почему они страдают, а всему городу насрать? Всем страдать!
Считаю надо инвесторам объединяться: инвесторам Рыбальского - перекрыть Набережную. Инвесторам А52 - Сичевых Стрельцов. Гвардейского - Коновальца. Инвесторам УКО - перекрыть Крещатик, Грушевского и мосты. Город должен стоять пока все инвесторы не получат сатисфакцию.
ненуачё?
только евробляхерам можно дороги перекрывать шоли?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:41
investorkiev написав: pirat-d написав:
p.s. ОШ и ЯЗ - сори, помочь не могу с этой аббревиатурой)
Если сравнивать девал устроенный лерой с Ядерным взрывам (в 2014), то последствия для цен на недвигу - это этапы этого взрыва.
ОШ - огненный шторм, испепеляет всех инвесторов, кроме тех, кто укрылся в складках местности.
ЯЗ - ядерная зима, период застоя цен на низком, послеядерном уровне.
Повидимому мы видим сейчас окончание ЯЗ.
Да вы Апътимистъ
Всё только начинается
Наши заокеанские "друзья" предлагают нам побыстрее провести ещё ряд "реформъ". Банковской и медицинской они очень довольны. Но вот население уже пошло наубыль. Но тож не их население
А наше для них - расходнички в "великой битве"
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moniks
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