Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:43
Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пепел, я так понимаю,это сгоревшая часть долларового ценника. Его надо собирать, поливать, ждать пока станет плодородной почвой и ценник снова отрастёт.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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