Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд?? ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?
Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать
plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд?? ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?
plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд?? ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?
vano80 написав:Нужна или не нужна, это дело личное. А в реальности, предложи на оболони треху бпс за 50. Только на реальной оболони, а не в районе автозаводской какой.
Давно не смотрел домик - таки да Оболонские нафталины хотят от 58к А на Рокоссовского есть и за 42к. Пусть хоть у оболонских стариков будет надежда
Так уже не раз тут писали свидетели дорожая, объявам верить нельзя. Пару дней назад звонили по поводу двухи 96 серии за 50 - "можем предложить другие варианты". А так да, шлак, совок и оболонь Если бы район героев-приречная был застроен КТУ-АППС-БПС, ПОХи только завидовали бы ценам.
Viareggio написав:pirat-d А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.
Я смотрю сейчас Киев и область, но нормальных вариантов нет! Доходность от аренды 8 годовых...
например такой: дом 1979 года, родной умывальник из металла и покраска на кухне и в санузле. https://www.country.ua/buy/flat/3287210.html Наверное Россия потому хочет захватить Украину, что здесь так много натуры для съёмок сериалов про СССР
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s