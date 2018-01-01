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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1185118611871188

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:58

  hume написав:
  plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд??
ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?

Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать

https://www.cian.ru/stati-ne-pokupajte- ... at-217941/


статье скоро 5 лет :)
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 14 чер, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:58

  moniks написав:[
Статья за 2014-й :mrgreen: Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 8) И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.

Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»


В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:16

  hume написав:
  moniks написав:[
Статья за 2014-й :mrgreen: Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 8) И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.

Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»


В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15

Это от того, что в Киеве, человек тянущий аренду уже считается финансово состоятельным :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:27

  hume написав:
  moniks написав:[
Статья за 2014-й :mrgreen: Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 8) И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.

Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»


В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15

Во всяких Лондонах и Нью Йорках (про Сан-Франциски вообще молчу) зашкаливает за 30. Годами. Десятилетиями. И все никак не лопнут эти мыльные пузыри. А только надуваются и надуваются.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Faceless
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  #<1 ... 1185118611871188
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