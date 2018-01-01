Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд?? ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?
Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать
moniks написав:[ Статья за 2014-й Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.
Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»
В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
moniks написав:[ Статья за 2014-й Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.
Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»
В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
Это от того, что в Киеве, человек тянущий аренду уже считается финансово состоятельным
moniks написав:[ Статья за 2014-й Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.
Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»
В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
Во всяких Лондонах и Нью Йорках (про Сан-Франциски вообще молчу) зашкаливает за 30. Годами. Десятилетиями. И все никак не лопнут эти мыльные пузыри. А только надуваются и надуваются.