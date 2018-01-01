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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1186118711881189>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:58

  hume написав:
  plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд??
ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?

Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать

https://www.cian.ru/stati-ne-pokupajte- ... at-217941/


статье скоро 5 лет :)
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 14 чер, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:58

  moniks написав:[
Статья за 2014-й :mrgreen: Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 8) И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.

Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»


В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:16

  hume написав:
  moniks написав:[
Статья за 2014-й :mrgreen: Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 8) И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.

Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»


В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15

Это от того, что в Киеве, человек тянущий аренду уже считается финансово состоятельным :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:27

  hume написав:
  moniks написав:[
Статья за 2014-й :mrgreen: Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 8) И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.

Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.

Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»


В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15

Во всяких Лондонах и Нью Йорках (про Сан-Франциски вообще молчу) зашкаливает за 30. Годами. Десятилетиями. И все никак не лопнут эти мыльные пузыри. А только надуваются и надуваются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:58

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:можем предложить другие варианты".

например такой:
дом 1979 года, родной умывальник из металла и покраска на кухне и в санузле.
https://www.country.ua/buy/flat/3287210.html
Наверное Россия потому хочет захватить Украину, что здесь так много натуры для съёмок сериалов про СССР


Да уж. И кто-то же подсказывает выставлять такие цены. на той же оболони такого хватает. Просто видно с улицы - незастекленный балкон заваленный мусором, триста лет некрашеные окна. БрУльянт, одним словом.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:04

  airmax78 написав:Во всяких Лондонах и Нью Йорках (про Сан-Франциски вообще молчу) зашкаливает за 30. Годами. Десятилетиями. И все никак не лопнут эти мыльные пузыри. А только надуваются и надуваются.

Карасёв вчера так и сказал, что наши финансовые акулы просто мальки в сравнении с ихними. Вот они температуру в своих аквариумах и поддерживают :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:19

  13062019 написав:
  Viareggio написав:pirat-d
А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.

Я смотрю сейчас Киев и область, но нормальных вариантов нет! Доходность от аренды 8 годовых...

У меня 10 годовых от аренды, и за год рост цены как минимум на 10 процентов. Все реально. Бровары, Ирпень испытывают рост спроса на коммерцию по сравнению с прошлыми годами!
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:25

... а хочете розрив вашого шаблону? ;)

... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 14 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:37

  Долярчик написав:... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?


Той юра купил для жизни. Мог бы и сдавать и жить в березани, это да. А сейчас у Юры выросли дети (условно). И хотят разъехаться. А купленное за сто может продать за 60. И вот только раздал взятое в долг на покупку. Математика...
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