Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
plugatyrev написав:я сильно извиняюсь за свое дремучее невежество, но откуда "правило" 100, 120 или сколько кто еще придумает аренд?? ЗЫ. который год пытаюсь понять что такое ОШ и ЯЗ но тщетно. может кто сделает доброе дело ?
Вот такое есть. Согласно статье, то в Киеве надо скупать
moniks написав:[ Статья за 2014-й Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.
Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»
В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
moniks написав:[ Статья за 2014-й Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.
Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»
В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
Это от того, что в Киеве, человек тянущий аренду уже считается финансово состоятельным
moniks написав:[ Статья за 2014-й Нам тогда обещали войну за 2 недели закончить и курс 11.95 И да БПС-ка 3к была тогда овер 100к. на Оболони. Сегодня такая и за 50 не нужна бо гадюшник.
Какая разница за какой год статья, механизм описан.
Если P/R от 1 до 15, цены на недвижимость привлекательные, и ее гораздо лучше покупать, чем арендовать; если от 16 до 20 – как правило, лучше покупать, если более 21 – цены на недвижимость завышены и ее гораздо лучше арендовать, чем покупать.
Некоторые аналитики считают, что если P/R больше 25, то рынок значительно перегрет и образует «мыльный пузырь»
В какую квартиру в Киеве не плюнь p/r будет менее 15
Во всяких Лондонах и Нью Йорках (про Сан-Франциски вообще молчу) зашкаливает за 30. Годами. Десятилетиями. И все никак не лопнут эти мыльные пузыри. А только надуваются и надуваются.
например такой: дом 1979 года, родной умывальник из металла и покраска на кухне и в санузле. https://www.country.ua/buy/flat/3287210.html Наверное Россия потому хочет захватить Украину, что здесь так много натуры для съёмок сериалов про СССР
Да уж. И кто-то же подсказывает выставлять такие цены. на той же оболони такого хватает. Просто видно с улицы - незастекленный балкон заваленный мусором, триста лет некрашеные окна. БрУльянт, одним словом.
Viareggio написав:pirat-d А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.
Я смотрю сейчас Киев и область, но нормальных вариантов нет! Доходность от аренды 8 годовых...
У меня 10 годовых от аренды, и за год рост цены как минимум на 10 процентов. Все реально. Бровары, Ирпень испытывают рост спроса на коммерцию по сравнению с прошлыми годами!
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте... - ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? ).... - при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!! - ви це розумієте?! - ви розумієте чому? - чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 14 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте... - ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? ).... - при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!! - ви це розумієте?! - ви розумієте чому? - чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?
Той юра купил для жизни. Мог бы и сдавать и жить в березани, это да. А сейчас у Юры выросли дети (условно). И хотят разъехаться. А купленное за сто может продать за 60. И вот только раздал взятое в долг на покупку. Математика...