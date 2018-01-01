Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:55

Долярчик написав: навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? ).... навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....

я точно не помню, но примерно было так:квартира стоила 108000 долл, что нормально для дома на Урицкого ) Липковского. Своих у него было примерно 65, взял немного у родственников и кредит гривневый в банке тысяч на 20-25 ( еквивалент). Тогда обычно панельки были по 1750 за метр. Доверия застройщикам не было, потому хрущи и БПС были дороже новостроя на 500 баксов за метр.Попал? Ну, если бы не песец 2014 года, то всё так и был бы. Примерно.Что бы он сейчас взял на свои 65000? Та ту же БПС. А кредит бы уже не брал. Так что не сильно он и попал.