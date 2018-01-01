... от і я умовно....
- якщо здавати в оренду - то МІНУСА(після 120 оренд) - бути НЕ може!!!
... тільки плюс!
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... от і я умовно....
- якщо здавати в оренду - то МІНУСА(після 120 оренд) - бути НЕ може!!!
... тільки плюс!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я точно не помню, но примерно было так:
квартира стоила 108000 долл, что нормально для дома на Урицкого ) Липковского. Своих у него было примерно 65, взял немного у родственников и кредит гривневый в банке тысяч на 20-25 ( еквивалент). Тогда обычно панельки были по 1750 за метр. Доверия застройщикам не было, потому хрущи и БПС были дороже новостроя на 500 баксов за метр.
Попал? Ну, если бы не песец 2014 года, то всё так и был бы. Примерно.
Что бы он сейчас взял на свои 65000? Та ту же БПС. А кредит бы уже не брал. Так что не сильно он и попал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:18
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:32
А если ещё и беда с Фундаментом случится,то пора торги на всяких насдаках закрывать,ибо эффект домино под своими обломками похоронит всё и вся,великая депрессия покажется цеточками
Зачётный троллинг,вы сделали мой день!
Смотрю перестали везде публиковать примеры сделок,что реальные продажи стали каким-то сверх важным засекреченным событием,или их так мало,что не стоит говорить о них вслух?
Для оживления строек пора даже на заёмные выдумать или оживить молодёжное кредитование строительства,а то действительно стрёмно становится,лалаленд возле Ашана замер,только реклама мне в инете вылазит,а так не видно там строителей вообще уже пару месяцев
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:43
Юра как-то признался,что прелесть обошлась в 117.5 к.у.е. без учёта процентов по кредиту,да действительно,зачем их считать,купил и баста.
Плюс гривневый кредит весьма условный в гривне,наверняка там куча была подводных камней по ставке,плюс в одно время и учётная ставка доходила до 30% годовых.думаю местами Юре кредит обходился минимум в 60%,так что плюсов от девала мало.
Но однозначно сказать что Юра совершил глупость нельзя,если накинуть 6 лет аренды,которую он платил бы,то не всё так однозначно и глупо выглядит,плюс цена отскочила от дна,если он будет жить дальше и цена подрастёт,то это однозначно было правильное решение,Юра живёт в своём и не бегает по форумам в надежде пробудить у сограждан любовь к модным МОПам и кондёрам в корзинах ,да ему не повезло,но не ошибается только Макс,который покупает квартиры и в них не живёт,а снимает бабушатник
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 14 чер, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пусть лучше сначала расскажет о своем опыте или сфере деятельности. Если это новичок, то о какой заправке или кафе идет речь? Тогда пусть возьмет что-то не на всю сумму, как советуют, шлак возле метро и попробует. Если понравиться, можно дальше продолжать.
Зачем сразу две? Начинай с малого, от простого к сложному
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