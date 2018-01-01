RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1186118711881189

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:(условно).

... от і я умовно....
- якщо здавати в оренду - то МІНУСА(після 120 оренд) - бути НЕ може!!!
... тільки плюс!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6478
З нами з: 19.10.15
Подякував: 441 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....

я точно не помню, но примерно было так:
квартира стоила 108000 долл, что нормально для дома на Урицкого ) Липковского. Своих у него было примерно 65, взял немного у родственников и кредит гривневый в банке тысяч на 20-25 ( еквивалент). Тогда обычно панельки были по 1750 за метр. Доверия застройщикам не было, потому хрущи и БПС были дороже новостроя на 500 баксов за метр.
Попал? Ну, если бы не песец 2014 года, то всё так и был бы. Примерно.
Что бы он сейчас взял на свои 65000? Та ту же БПС. А кредит бы уже не брал. Так что не сильно он и попал.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9247
З нами з: 10.06.11
Подякував: 167 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.
airmax78
 
Повідомлень: 30515
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:18

  airmax78 написав:Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.

Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
UA
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 19.07.08
Подякував: 433 раз.
Подякували: 624 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:32

  UA написав:
  airmax78 написав:Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.

Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

А если ещё и беда с Фундаментом случится,то пора торги на всяких насдаках закрывать,ибо эффект домино под своими обломками похоронит всё и вся,великая депрессия покажется цеточками :lol:
Зачётный троллинг,вы сделали мой день!
Смотрю перестали везде публиковать примеры сделок,что реальные продажи стали каким-то сверх важным засекреченным событием,или их так мало,что не стоит говорить о них вслух?
Для оживления строек пора даже на заёмные выдумать или оживить молодёжное кредитование строительства,а то действительно стрёмно становится,лалаленд возле Ашана замер,только реклама мне в инете вылазит,а так не видно там строителей вообще уже пару месяцев :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10549
З нами з: 30.12.09
Подякував: 298 раз.
Подякували: 2100 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 13:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:а так не видно там строителей вообще уже пару месяцев


Просто жарко очень...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 03.12.13
Подякував: 316 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1186118711881189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Чукча2 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1453, 1454, 1455
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14545 2397094
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 08:52
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180895
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 62058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72097)
14.06.2019 14:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.