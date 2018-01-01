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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1188118911901191>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:17

  b3320413 написав:
А почему именно квартиру? И почему одну а не две? Почему не заправку, или склад, магазин, офис, землю, кафе? Он же наверное хочет со 100к делать 10 в год, а в реальности квартира за 100к будет простаивать, тк цена аренды будет конская.


Пусть лучше сначала расскажет о своем опыте или сфере деятельности. Если это новичок, то о какой заправке или кафе идет речь? Тогда пусть возьмет что-то не на всю сумму, как советуют, шлак возле метро и попробует. Если понравиться, можно дальше продолжать.

И почему одну а не две?


Зачем сразу две? Начинай с малого, от простого к сложному

Ну он же может купить готовое с арендатором!
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:26

  somilitark написав:
  vano80 написав:
Той юра купил для жизни. Мог бы и сдавать и жить в березани, это да. А сейчас у Юры выросли дети (условно). И хотят разъехаться. А купленное за сто может продать за 60. И вот только раздал взятое в долг на покупку. Математика...

Юра как-то признался,что прелесть обошлась в 117.5 к.у.е. без учёта процентов по кредиту,да действительно,зачем их считать,купил и баста.
Плюс гривневый кредит весьма условный в гривне,наверняка там куча была подводных камней по ставке,плюс в одно время и учётная ставка доходила до 30% годовых.думаю местами Юре кредит обходился минимум в 60%,так что плюсов от девала мало.

Но однозначно сказать что Юра совершил глупость нельзя,если накинуть 6 лет аренды,которую он платил бы,то не всё так однозначно и глупо выглядит,плюс цена отскочила от дна,если он будет жить дальше и цена подрастёт,то это однозначно было правильное решение,Юра живёт в своём и не бегает по форумам в надежде пробудить у сограждан любовь к модным МОПам и кондёрам в корзинах ,да ему не повезло,но не ошибается только Макс,который покупает квартиры и в них не живёт,а снимает бабушатник :lol:


  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....

я точно не помню, но примерно было так:
квартира стоила 108000 долл, что нормально для дома на Урицкого ) Липковского. Своих у него было примерно 65, взял немного у родственников и кредит гривневый в банке тысяч на 20-25 ( еквивалент). Тогда обычно панельки были по 1750 за метр. Доверия застройщикам не было, потому хрущи и БПС были дороже новостроя на 500 баксов за метр.
Попал? Ну, если бы не песец 2014 года, то всё так и был бы. Примерно.
Что бы он сейчас взял на свои 65000? Та ту же БПС. А кредит бы уже не брал. Так что не сильно он и попал.


Граждане пассажиры :) Надо отделить мух от котлет :)

Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить?

В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111

Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%, то это катастрофа. Единственное спасает то, что сроки инвестиции могут быть 7-170лет. (для правнуков :mrgreen: )

США печатает 4-7% в год больше от всей денежной массы. Это конечно НЕ инфляция. Но условно говоря Вы становитесь беднее на 7% в год. По этому пассивы не выгодные, надо так вкладывать чтобы за пятилетку в стартапе заработать 20млрд$. Вот после этого уже можно пить пиво :lol:

И почему Юра должен жить в Киеве, может он захочет во Вьетнаме или Индонезии? т.е. путешествовать по миру, иногда жить в Киеве.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить?
В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111
Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%,

Юра что то типа такого купил, в 16 этажке
https://fn.ua/view.php?ad_id=12879331
Брал для себя, чтобы жить. До этого был в аренде.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:44

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить?
В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111
Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%,

Юра что то типа такого купил, в 16 этажке
https://fn.ua/view.php?ad_id=12879331
Брал для себя, чтобы жить. До этого был в аренде.


почему он продает?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

О, на ветке появился первый миллиардер!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:51

proftpd66
Я что-то пропустил? Юра появился на форуме и сказал, что он продаёт свою прелесть?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:52

proftpd66 Непонятно - кто должен 20млрд. за пятилетку стартапом наколотить? Пересичный собиравший полтос на БПС всю жизнь или сам ФРС имени Бернанке?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:56

  барабашов написав:proftpd66 Непонятно - кто должен 20млрд. за пятилетку стартапом наколотить? Пересичный собиравший полтос на БПС всю жизнь или сам ФРС имени Бернанке?


Эрик Найман записал видео:

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:57

  Долярчик написав:... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?

а якщо взяти інфляцію долара та зношення нерухомого майна, комунікацій і умеблювання.... і в що виходить в Юри, + чи -?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:01

  somilitark написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.

Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

А если ещё и беда с Фундаментом случится,то пора торги на всяких насдаках закрывать,ибо эффект домино под своими обломками похоронит всё и вся,великая депрессия покажется цеточками :lol:
Зачётный троллинг,вы сделали мой день!
Смотрю перестали везде публиковать примеры сделок,что реальные продажи стали каким-то сверх важным засекреченным событием,или их так мало,что не стоит говорить о них вслух?
Для оживления строек пора даже на заёмные выдумать или оживить молодёжное кредитование строительства,а то действительно стрёмно становится,лалаленд возле Ашана замер,только реклама мне в инете вылазит,а так не видно там строителей вообще уже пару месяцев :shock:

А як там ся мають сусіди лалаланду - ЖК Вельком Хаус?
Дихають на ладан, чи "надабрать"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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