Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А почему именно квартиру? И почему одну а не две? Почему не заправку, или склад, магазин, офис, землю, кафе? Он же наверное хочет со 100к делать 10 в год, а в реальности квартира за 100к будет простаивать, тк цена аренды будет конская.
Пусть лучше сначала расскажет о своем опыте или сфере деятельности. Если это новичок, то о какой заправке или кафе идет речь? Тогда пусть возьмет что-то не на всю сумму, как советуют, шлак возле метро и попробует. Если понравиться, можно дальше продолжать.
И почему одну а не две?
Зачем сразу две? Начинай с малого, от простого к сложному
Ну он же может купить готовое с арендатором!
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
vano80 написав: Той юра купил для жизни. Мог бы и сдавать и жить в березани, это да. А сейчас у Юры выросли дети (условно). И хотят разъехаться. А купленное за сто может продать за 60. И вот только раздал взятое в долг на покупку. Математика...
Юра как-то признался,что прелесть обошлась в 117.5 к.у.е. без учёта процентов по кредиту,да действительно,зачем их считать,купил и баста. Плюс гривневый кредит весьма условный в гривне,наверняка там куча была подводных камней по ставке,плюс в одно время и учётная ставка доходила до 30% годовых.думаю местами Юре кредит обходился минимум в 60%,так что плюсов от девала мало.
Но однозначно сказать что Юра совершил глупость нельзя,если накинуть 6 лет аренды,которую он платил бы,то не всё так однозначно и глупо выглядит,плюс цена отскочила от дна,если он будет жить дальше и цена подрастёт,то это однозначно было правильное решение,Юра живёт в своём и не бегает по форумам в надежде пробудить у сограждан любовь к модным МОПам и кондёрам в корзинах ,да ему не повезло,но не ошибается только Макс,который покупает квартиры и в них не живёт,а снимает бабушатник
Serg-ik написав:
Долярчик написав:навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
я точно не помню, но примерно было так: квартира стоила 108000 долл, что нормально для дома на Урицкого ) Липковского. Своих у него было примерно 65, взял немного у родственников и кредит гривневый в банке тысяч на 20-25 ( еквивалент). Тогда обычно панельки были по 1750 за метр. Доверия застройщикам не было, потому хрущи и БПС были дороже новостроя на 500 баксов за метр. Попал? Ну, если бы не песец 2014 года, то всё так и был бы. Примерно. Что бы он сейчас взял на свои 65000? Та ту же БПС. А кредит бы уже не брал. Так что не сильно он и попал.
Граждане пассажиры Надо отделить мух от котлет
Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить?
В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111
Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%, то это катастрофа. Единственное спасает то, что сроки инвестиции могут быть 7-170лет. (для правнуков )
США печатает 4-7% в год больше от всей денежной массы. Это конечно НЕ инфляция. Но условно говоря Вы становитесь беднее на 7% в год. По этому пассивы не выгодные, надо так вкладывать чтобы за пятилетку в стартапе заработать 20млрд$. Вот после этого уже можно пить пиво
И почему Юра должен жить в Киеве, может он захочет во Вьетнаме или Индонезии? т.е. путешествовать по миру, иногда жить в Киеве.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить? В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111 Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%,
proftpd66 написав:Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить? В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111 Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%,
Долярчик написав:... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте... - ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? ).... - при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!! - ви це розумієте?! - ви розумієте чому? - чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?
а якщо взяти інфляцію долара та зношення нерухомого майна, комунікацій і умеблювання.... і в що виходить в Юри, + чи -?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.
Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
А если ещё и беда с Фундаментом случится,то пора торги на всяких насдаках закрывать,ибо эффект домино под своими обломками похоронит всё и вся,великая депрессия покажется цеточками Зачётный троллинг,вы сделали мой день! Смотрю перестали везде публиковать примеры сделок,что реальные продажи стали каким-то сверх важным засекреченным событием,или их так мало,что не стоит говорить о них вслух? Для оживления строек пора даже на заёмные выдумать или оживить молодёжное кредитование строительства,а то действительно стрёмно становится,лалаленд возле Ашана замер,только реклама мне в инете вылазит,а так не видно там строителей вообще уже пару месяцев
А як там ся мають сусіди лалаланду - ЖК Вельком Хаус? Дихають на ладан, чи "надабрать"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.