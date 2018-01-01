Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:13
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пошёл обвал недвижимости, начали с мостов и не с Киева
"На юге Китая обрушился мост с автомобилями"
Казалось бы, новость к ветке не имеет не какого отношения, но являясь её активным читателем, время от времени здесь всплывает "вот китайцы строят, быстро и хорошо!"
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:42
... за крок до перевороту думок ©
... я ж там чітко написав: "якщо б він її здавав"
- а, взагалі, то пишучи це, я не хотів, щоб сконцентрувались "на Юрі", а звернули увагу на те - що НЕМОЖЛИВО зайти в мінус, якщо здавати в оренду 10р по правилу "120 оренд"! - якщо ваша прєлєсть просіла, навіть, зі 100К до 50К!
- все одно хоч за пару тисяч її можна буде продати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:47
якби здавав, то жив би з сім"єю біля платформи електрички на Борщагівці в розваленому гаражі разом з бомжами, чи де?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:01
Так за готовую Патриотику с ремонтом от застройщика и документами на собственность, т.е. можно заходить и жить и просили пару лет назад около 1к за квадрат, разве не ?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:05
Вот нечего злорадствовать.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:12
Мост 1972 года
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