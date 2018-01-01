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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11891190119111921193>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Эрик Найман записал видео

Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:13

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман записал видео

Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"


сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.

Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пошёл обвал недвижимости, начали с мостов и не с Киева :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

"На юге Китая обрушился мост с автомобилями"


https://www.rbc.ua/rus/news/yuge-kitayu ... 03909.html


Казалось бы, новость к ветке не имеет не какого отношения, но являясь её активным читателем, время от времени здесь всплывает "вот китайцы строят, быстро и хорошо!" :lol:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:42

... за крок до перевороту думок ©

  flyman написав:
  Долярчик написав:... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?

а якщо взяти інфляцію долара та зношення нерухомого майна, комунікацій і умеблювання.... і в що виходить в Юри, + чи -?

... я ж там чітко написав: "якщо б він її здавав"
- а, взагалі, то пишучи це, я не хотів, щоб сконцентрувались "на Юрі", а звернули увагу на те - що НЕМОЖЛИВО зайти в мінус, якщо здавати в оренду 10р по правилу "120 оренд"! - якщо ваша прєлєсть просіла, навіть, зі 100К до 50К!
- все одно хоч за пару тисяч її можна буде продати! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:47

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?

а якщо взяти інфляцію долара та зношення нерухомого майна, комунікацій і умеблювання.... і в що виходить в Юри, + чи -?

... я ж там чітко написав: "якщо б він її здавав"
- а, взагалі, то пишучи це, я не хотів, щоб сконцентрувались "на Юрі", а звернули увагу на те - що НЕМОЖЛИВО зайти в мінус, якщо здавати в оренду 10р по правилу "120 оренд"! - якщо ваша прєлєсть просіла, навіть, зі 100К до 50К!
- все одно хоч за пару тисяч її можна буде продати! :lol:

якби здавав, то жив би з сім"єю біля платформи електрички на Борщагівці в розваленому гаражі разом з бомжами, чи де?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:01

  hume написав:
  Первый написав:[ад. Споглядання цієї реальності дозволяє зрозуміти чому 1к квартира в скворешні Патріотики улітає за 38-40 куе.
[]

38 куе за патриотику это конечно совсем не те цены, которые были два три года назад. Но раз спрос есть, то почему бы и нет.

Помню как то думал, что 43 куе за однуху в доме метрополитеновцев на м голосеево, напротив жк били смужкы, это дофига, а тут уже аркада у окружной подтянулась.


Так за готовую Патриотику с ремонтом от застройщика и документами на собственность, т.е. можно заходить и жить и просили пару лет назад около 1к за квадрат, разве не ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:05

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Юра, брал для себя чтобы жить или для того чтобы сохранить?
В гривневой ипотеки нету привязки к курсу !!!!!!1111111111111111111111111
Я не знаю, как Вы считаете, что он там потерял, если он потерял 50%,

Юра что то типа такого купил, в 16 этажке
https://fn.ua/view.php?ad_id=12879331
Брал для себя, чтобы жить. До этого был в аренде.

Вот нечего злорадствовать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:07

  UA написав:
  airmax78 написав:Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.

Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:12

  Igor3777 написав:Пошёл обвал недвижимости, начали с мостов и не с Киева :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"На юге Китая обрушился мост с автомобилями"
https://www.rbc.ua/rus/news/yuge-kitayu ... 03909.html
Казалось бы, новость к ветке не имеет не какого отношения, но являясь её активным читателем, время от времени здесь всплывает "вот китайцы строят, быстро и хорошо!" :lol:

Мост 1972 года
rusramzik
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