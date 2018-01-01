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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1190119111921193>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:13

  rusramzik написав:
  Igor3777 написав:Пошёл обвал недвижимости, начали с мостов и не с Киева :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"На юге Китая обрушился мост с автомобилями"
https://www.rbc.ua/rus/news/yuge-kitayu ... 03909.html
Казалось бы, новость к ветке не имеет не какого отношения, но являясь её активным читателем, время от времени здесь всплывает "вот китайцы строят, быстро и хорошо!" :lol:

Мост 1972 года

О чем и речь. Это сейчас они строят быстро и хорошо, а в 1972 году они строили сильно хуже чем в совке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:18

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.

Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной. Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
А где вы увидели охлаждение? Доу Джонс продолжает болтаться в районе 26-ти...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:22

"правило 120 оренд" ©®™

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:[quote=".. тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав) за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?

а якщо взяти інфляцію долара та зношення нерухомого майна, комунікацій і умеблювання.... і в що виходить в Юри, + чи -?

... я ж там чітко написав: "якщо б він її здавав"
- а, взагалі, то пишучи це, я не хотів, щоб сконцентрувались "на Юрі", а звернули увагу на те - що НЕМОЖЛИВО зайти в мінус, якщо здавати в оренду 10р по правилу "120 оренд"! - якщо ваша прєлєсть просіла, навіть, зі 100К до 50К!
- все одно хоч за пару тисяч її можна буде продати! :lol:

якби здавав, то жив би з сім"єю біля платформи електрички на Борщагівці в розваленому гаражі разом з бомжами, чи де?[/quote]

==========

... ТА ЗАБУДЬТЕ ВЖЕ ВСІ ЗА ТОГО ЮРУ!!!
- я хочу донести те, що вище виділив!!!
... хто здає по тому правилу - НЕ МОЖЕ через 10 р. бути у мінусі!!!!!!!!!!!!!!!!!
(навіть, при просадці квартири у 2 рази! - чи 3, чи 4!!!!!! ) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:26

  Faceless написав:Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать


Та ну вас, там опять сейчас ботва прибежит и рейтинг БПП будет 80% :mrgreen:

Предпочитаю мониторить данные агентства Рейтинг и КМИС
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:34

Re: модераторы есть на форуме???

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать


Та ну вас, там опять сейчас ботва прибежит и рейтинг БПП будет 80% :mrgreen:

Предпочитаю мониторить данные агентства Рейтинг и КМИС

зззззззрадофил, и накуа ты здесь пытаешся разводить срачь???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Так за готовую Патриотику с ремонтом от застройщика и документами на собственность, т.е. можно заходить и жить и просили пару лет назад около 1к за квадрат, разве не ?

не, не было такого
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:38

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Я уже ни за кого не агитирую ) успокойтесь )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:49

  13062019 написав:
  Viareggio написав:pirat-d
А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.

Я смотрю сейчас Киев и область, но нормальных вариантов нет! Доходность от аренды 8 годовых...


Я по своим Чабанчикам промониторил, +15,20 от цены аренды прошлого лета.
Куда катимся, опять прийдется своим поднимать цены.
По факту так и есть 7-8% годовых, но это я сдаю всегда ниже рынка и еще цены не поднимал с прошлого года.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:58

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать


Та ну вас, там опять сейчас ботва прибежит и рейтинг БПП будет 80% :mrgreen:

Предпочитаю мониторить данные агентства Рейтинг и КМИС


Уже набежали. Шеколадный попередник уверенно ведет старую стратегию :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:59

  vladimir07 написав:Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...



Потому что лето - не сезон.

Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
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