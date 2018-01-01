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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:13
rusramzik написав:
Мост 1972 года
О чем и речь. Это сейчас они строят быстро и хорошо, а в 1972 году они строили сильно хуже чем в совке.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:18
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Золото уже 1350+... что-то это все начинает плохо пахнуть.
Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной. Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
А где вы увидели охлаждение? Доу Джонс продолжает болтаться в районе 26-ти...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:22
flyman написав: Долярчик написав: flyman написав:
[quote=".. тєорєтєГі, а ви хоч розумієте...
- ні, не так)) - ви хоч УСВІДОМЛЮЄТЕ, що, навіть, той(Юра, чи хто там), який купив за 100, а тепер вона коштує 50(думаєте що він ПОПАВ? )....
- при здачі в оренду(якщо б він її здавав)
за тих же 120 оренд - за 10р - виходить НЕ В "0"!!! - А В "+"!!!
- ви це розумієте?!
- ви розумієте чому?
- чому через 10р. виходить в "+", а не в "0", чи в "-"?
а якщо взяти інфляцію долара та зношення нерухомого майна, комунікацій і умеблювання.... і в що виходить в Юри, + чи -?
... я ж там чітко написав: "якщо б він її здавав"
- а, взагалі, то пишучи це, я не хотів, щоб сконцентрувались "на Юрі", а звернули увагу на те - що НЕМОЖЛИВО зайти в мінус, якщо здавати в оренду 10р по правилу "120 оренд"! - якщо ваша прєлєсть просіла, навіть, зі 100К до 50К!
- все одно хоч за пару тисяч її можна буде продати!
якби здавав, то жив би з сім"єю біля платформи електрички на Борщагівці в розваленому гаражі разом з бомжами, чи де?[/quote]
==========
... ТА ЗАБУДЬТЕ ВЖЕ ВСІ ЗА ТОГО ЮРУ!!!
- я хочу донести те, що вище виділив!!!
... хто здає по тому правилу - НЕ МОЖЕ через 10 р. бути у мінусі!!!!!!!!!!!!!!!!!
(навіть, при просадці квартири у 2 рази! - чи 3, чи 4!!!!!! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:26
Faceless написав:Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Та ну вас, там опять сейчас ботва прибежит и рейтинг БПП будет 80%
Предпочитаю мониторить данные агентства Рейтинг и КМИС
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:34
zzzzzz написав: Faceless написав:Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Та ну вас, там опять сейчас ботва прибежит и рейтинг БПП будет 80%
Предпочитаю мониторить данные агентства Рейтинг и КМИС
зззззззрадофил, и накуа ты здесь пытаешся разводить срачь???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:37
vladimir07 написав:
Так за готовую Патриотику с ремонтом от застройщика и документами на собственность, т.е. можно заходить и жить и просили пару лет назад около 1к за квадрат, разве не ?
не, не было такого
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:38
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Я уже ни за кого не агитирую ) успокойтесь )
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:49
13062019 написав: Viareggio написав:pirat-d
А амортизация? В любом случае, чистый доход будет ниже. Почему бы не взять коммерческое помещение? У меня доходность 15 годовых, ремонт делает арендатор, он же покупает себе мебель.
Я смотрю сейчас Киев и область, но нормальных вариантов нет! Доходность от аренды 8 годовых...
Я по своим Чабанчикам промониторил, +15,20 от цены аренды прошлого лета.
Куда катимся, опять прийдется своим поднимать цены.
По факту так и есть 7-8% годовых, но это я сдаю всегда ниже рынка и еще цены не поднимал с прошлого года.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:58
zzzzzz написав: Faceless написав:Політичні дискусії
Новая голосовалка по парламентским выборам, приглашаю поучаствовать
Та ну вас, там опять сейчас ботва прибежит и рейтинг БПП будет 80%
Предпочитаю мониторить данные агентства Рейтинг и КМИС
Уже набежали. Шеколадный попередник уверенно ведет старую стратегию
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:59
vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Потому что лето - не сезон.
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
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