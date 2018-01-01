|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:04
investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Потому что лето - не сезон.
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30522
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:11
Хомякоид а что у вас там?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
-
Viareggio
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 04.08.13
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:11
airmax78 написав:
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем.
Так ремонт надо быстрее делать и сьехать все-таки с бабушатника...
Перестаньте издеваться над собой и своими близкими.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3430
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:16
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем.
Так ремонт надо быстрее делать и сьехать все-таки с бабушатника...
Перестаньте издеваться над собой и своими близкими.
Ремонт - минимум 80куе. Даже если Трибека решит совершить добрый поступок в своей жизни и отдаст вискарь
и поможет мне своими скидками и контактами - даже тогда дай Бог уложиться в пресловутый полтос. Как-то больно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30522
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 3625 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:17
airmax78 написав: investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Потому что лето - не сезон.
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!
Эпоха бiдностi скiнчилась!
Эра дешевой Украины уходит в прошлое.
Если у нас помидоры дороже, чем в Польше, то почему аренда должна быть дешевле??
Нужно выходить на уровень аренды Европейских столиц, в скв.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:19
airmax78 написав: investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Потому что лето - не сезон.
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!
investorkiev написав:
Эпоха бiдностi скiнчилась!
Эра дешевой Украины уходит в прошлое.
Если у нас помидоры дороже, чем в Польше, то почему аренда должна быть дешевле??
Нужно выходить на уровень аренды Европейских столиц, в скв.
цена за помидоры не связана с уровнем жизни.
Кредит там дают под 0% в евро на 15 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:22
Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:23
investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.Запомните этот твит.
Твит запомним, конечно, но не факт, что будет прям скачек - не забывайте, каждый месяц на рынок вываливается несколько сотен квартир в аренду особенно в новостроях с хорошими ремонтами - в премиум сегменте вообще ничего не сдвинется, а дешёвое, да - выметут//))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:27
investorkiev написав:
Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет
Арендуют, но не у нас, а в Паттайя
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:37
proftpd66 написав: Serg-ik написав: proftpd66 написав:
Эрик Найман записал видео
Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
Активный бизнес всегда будет выгоднее пассивного оборота капитала в инвестициях. Но со временем накопления ликвида в активном бизнесе, встаёт вопрос - вкладывать дальше в купи-продай, бизнес ради бизнеса или что-то взять на заработанное. Что то, что будет приносить пусть и небольшой но процент прибыли без такого активного участия как бизнес.
-
pirat-d
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 06.07.15
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14546
|2397257
|
|
|455
|180895
|
|
|31672
|62111
|
|