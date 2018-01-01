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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1191119211931194>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:04

  investorkiev написав:
  vladimir07 написав:Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...



Потому что лето - не сезон.

Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.

Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:11

Хомякоид а что у вас там?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:11

  airmax78 написав:Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем.

Так ремонт надо быстрее делать и сьехать все-таки с бабушатника...
Перестаньте издеваться над собой и своими близкими. ;) :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:16

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем.

Так ремонт надо быстрее делать и сьехать все-таки с бабушатника...
Перестаньте издеваться над собой и своими близкими. ;) :roll:

Ремонт - минимум 80куе. Даже если Трибека решит совершить добрый поступок в своей жизни и отдаст вискарь и поможет мне своими скидками и контактами - даже тогда дай Бог уложиться в пресловутый полтос. Как-то больно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:17

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  vladimir07 написав:Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...



Потому что лето - не сезон.

Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.

Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!


Эпоха бiдностi скiнчилась!

Эра дешевой Украины уходит в прошлое.

Если у нас помидоры дороже, чем в Польше, то почему аренда должна быть дешевле??

Нужно выходить на уровень аренды Европейских столиц, в скв.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:19

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  vladimir07 написав:Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...



Потому что лето - не сезон.

Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.

Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!



  investorkiev написав:
Эпоха бiдностi скiнчилась!

Эра дешевой Украины уходит в прошлое.

Если у нас помидоры дороже, чем в Польше, то почему аренда должна быть дешевле??

Нужно выходить на уровень аренды Европейских столиц, в скв.


цена за помидоры не связана с уровнем жизни.

Кредит там дают под 0% в евро на 15 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:23

  investorkiev написав:
  vladimir07 написав:Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.Запомните этот твит.
Твит запомним, конечно, но не факт, что будет прям скачек - не забывайте, каждый месяц на рынок вываливается несколько сотен квартир в аренду особенно в новостроях с хорошими ремонтами - в премиум сегменте вообще ничего не сдвинется, а дешёвое, да - выметут//))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:27

  investorkiev написав:Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет


Арендуют, но не у нас, а в Паттайя :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:37

  proftpd66 написав:
  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман записал видео

Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"


сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.

Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.


Активный бизнес всегда будет выгоднее пассивного оборота капитала в инвестициях. Но со временем накопления ликвида в активном бизнесе, встаёт вопрос - вкладывать дальше в купи-продай, бизнес ради бизнеса или что-то взять на заработанное. Что то, что будет приносить пусть и небольшой но процент прибыли без такого активного участия как бизнес.
pirat-d
 
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