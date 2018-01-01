Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:44

investorkiev написав: proftpd66 написав:

сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.



Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин. сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.



И сколько лично вы заработали на акциях конопли?



По поводу контрабаса: можно гонять туда-сюда зарядки для айфонов партиями по 5куе и с этого жить.



Но это не бизнес, это самозанятость - как у долярчика.



Иначе чего вы не проворачиваете партии в 1 лям и выше? И сколько лично вы заработали на акциях конопли?По поводу контрабаса: можно гонять туда-сюда зарядки для айфонов партиями по 5куе и с этого жить.Но это не бизнес, это самозанятость - как у долярчика.Иначе чего вы не проворачиваете партии в 1 лям и выше?

за 15к$

Спор про что?

если

ликвидность

Про коноплю узнал пару месяц назад, что есть такие акцииДля правильной инвестиции надо определить какую сумму пациент должен инвестировать.Например, если 10 или более квартиры купить. Или 100 квартир.часть какая-то в долларах на депо или облигациях.часть в ОВГЗ или депо.другая в квартире.другая в контрабасесдавать квартиру с учетом ремонта, который, надо сделать, все равно "шило на мыло".Единственный вариант,в центре взять по очень дешевой цене дом 1974 года (без хрущей). И сделать расчет что там будет дорожать. Если взять по 35к, а продать по 70-130к$. и т.д.Почему самозанятость??Контрабас - можно менеджера найти, который будет играть на нем. ++ этой операции "Ы", еще раз повторяю, в том чтовсегда есть. Видео Эрика Наймана в котором он рассказывает, что это. Это торговля Карла Маркса. 19 века, по этому я не буду Вас заставлять или агитировать играть на контрабасе