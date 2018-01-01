арендуют на ЛУ19 2к за 4,7кгрн у писяголова...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:37
арендуют на ЛУ19 2к за 4,7кгрн у писяголова...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:57
И сколько лично вы заработали на акциях конопли?
По поводу контрабаса: можно гонять туда-сюда зарядки для айфонов партиями по 5куе и с этого жить.
Но это не бизнес, это самозанятость - как у долярчика.
Иначе чего вы не проворачиваете партии в 1 лям и выше?
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:44
Про коноплю узнал пару месяц назад, что есть такие акции
Для правильной инвестиции надо определить какую сумму пациент должен инвестировать.
Например, если 10 или более квартиры купить. Или 100 квартир.
часть какая-то в долларах на депо или облигациях.
часть в ОВГЗ или депо.
другая в квартире.
другая в контрабасе
сдавать квартиру с учетом ремонта за 15к$, который, надо сделать, все равно "шило на мыло". Спор про что? Единственный вариант, если в центре взять по очень дешевой цене дом 1974 года (без хрущей). И сделать расчет что там будет дорожать. Если взять по 35к, а продать по 70-130к$. и т.д.
Почему самозанятость??
Контрабас - можно менеджера найти, который будет играть на нем. ++ этой операции "Ы", еще раз повторяю, в том что ликвидность всегда есть. Видео Эрика Наймана в котором он рассказывает, что это Золото-Товар-Золото(штрих). Это торговля Карла Маркса. 19 века, по этому я не буду Вас заставлять или агитировать играть на контрабасе
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кажется к нам вернулся Вбуффет.
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