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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:17
airmax78 написав: investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Потому что лето - не сезон.
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!
Эпоха бiдностi скiнчилась!
Эра дешевой Украины уходит в прошлое.
Если у нас помидоры дороже, чем в Польше, то почему аренда должна быть дешевле??
Нужно выходить на уровень аренды Европейских столиц, в скв.
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investorkiev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:19
airmax78 написав: investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Потому что лето - не сезон.
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.
Запомните этот твит.
Вы злой и циничный человек, Трибека. Сколько можно жизненную энергию из арендаторов высасывать? И так последнее вам, кровопийцам, отдаем. Куда еще повышать, блд?!
investorkiev написав:
Эпоха бiдностi скiнчилась!
Эра дешевой Украины уходит в прошлое.
Если у нас помидоры дороже, чем в Польше, то почему аренда должна быть дешевле??
Нужно выходить на уровень аренды Европейских столиц, в скв.
цена за помидоры не связана с уровнем жизни.
Кредит там дают под 0% в евро на 15 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:22
Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет
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investorkiev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:23
investorkiev написав: vladimir07 написав:
Почему присела аренда на фоне подорожания ликвидных вариантов под аренду ?
Логики не видно...
Пружина сжимается и осенью аренда скакнет вверх так, что у арендаторов волосы на ж.пе дыбом встанут.Запомните этот твит.
Твит запомним, конечно, но не факт, что будет прям скачек - не забывайте, каждый месяц на рынок вываливается несколько сотен квартир в аренду особенно в новостроях с хорошими ремонтами - в премиум сегменте вообще ничего не сдвинется, а дешёвое, да - выметут//))
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:27
investorkiev написав:
Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет
Арендуют, но не у нас, а в Паттайя
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:37
proftpd66 написав: Serg-ik написав: proftpd66 написав:
Эрик Найман записал видео
Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
Активный бизнес всегда будет выгоднее пассивного оборота капитала в инвестициях. Но со временем накопления ликвида в активном бизнесе, встаёт вопрос - вкладывать дальше в купи-продай, бизнес ради бизнеса или что-то взять на заработанное. Что то, что будет приносить пусть и небольшой но процент прибыли без такого активного участия как бизнес.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:37
proftpd66 написав: investorkiev написав:
Вот именно! При ставке 0% все покупают, а у нас при ставке ипотеки 20-25% - все арендуют! Спрос аренды растет
Арендуют, но не у нас, а в Паттайя
арендуют на ЛУ19 2к за 4,7кгрн у писяголова...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:57
proftpd66 написав:
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
И сколько лично вы заработали на акциях конопли?
По поводу контрабаса: можно гонять туда-сюда зарядки для айфонов партиями по 5куе и с этого жить.
Но это не бизнес, это самозанятость - как у долярчика.
Иначе чего вы не проворачиваете партии в 1 лям и выше?
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investorkiev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:44
investorkiev написав: proftpd66 написав:
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
И сколько лично вы заработали на акциях конопли?
По поводу контрабаса: можно гонять туда-сюда зарядки для айфонов партиями по 5куе и с этого жить.
Но это не бизнес, это самозанятость - как у долярчика.
Иначе чего вы не проворачиваете партии в 1 лям и выше?
Про коноплю узнал пару месяц назад, что есть такие акции
Для правильной инвестиции надо определить какую сумму пациент должен инвестировать.
Например, если 10 или более квартиры купить. Или 100 квартир.
часть какая-то в долларах на депо или облигациях.
часть в ОВГЗ или депо.
другая в квартире.
другая в контрабасе
сдавать квартиру с учетом ремонта за 15к$
, который, надо сделать, все равно "шило на мыло". Спор про что?
Единственный вариант, если
в центре взять по очень дешевой цене дом 1974 года (без хрущей). И сделать расчет что там будет дорожать. Если взять по 35к, а продать по 70-130к$. и т.д.
Почему самозанятость??
Контрабас - можно менеджера найти, который будет играть на нем. ++ этой операции "Ы", еще раз повторяю, в том что ликвидность
всегда есть. Вместо покупки воздуха, бетона которого еще не налили. Видео Эрика Наймана в котором он рассказывает, что это Золото-Товар-Золото(штрих)
. Это торговля Карла Маркса. 19 века, по этому я не буду Вас заставлять или агитировать играть на контрабасе
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 14 чер, 2019 18:53, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:48
Кажется к нам вернулся Вбуффет.
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