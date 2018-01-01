Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
pirat-d написав:Активный бизнес всегда будет выгоднее пассивного оборота капитала в инвестициях. Но со временем накопления ликвида в активном бизнесе, встаёт вопрос - вкладывать дальше в купи-продай, бизнес ради бизнеса или что-то взять на заработанное. Что то, что будет приносить пусть и небольшой но процент прибыли без такого активного участия как бизнес.
попробуйте поработать в Казахстане или Польше, дешевый товары из США завозить в Евросоюз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
UA написав:Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
Куда деньги уходят из фонды? Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов. Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?
UA написав:Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
Куда деньги уходят из фонды? Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов. Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?
Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.
Двушечка переделанная с однушки. Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )