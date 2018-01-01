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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1191119211931194

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:51

  proftpd66 написав:
  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман записал видео

Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"


сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.

Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.



  pirat-d написав:Активный бизнес всегда будет выгоднее пассивного оборота капитала в инвестициях. Но со временем накопления ликвида в активном бизнесе, встаёт вопрос - вкладывать дальше в купи-продай, бизнес ради бизнеса или что-то взять на заработанное. Что то, что будет приносить пусть и небольшой но процент прибыли без такого активного участия как бизнес.


попробуйте поработать в Казахстане или Польше, дешевый товары из США завозить в Евросоюз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:59

  airmax78 написав:
  UA написав:Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.

Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:03

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.

Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?

Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня знакомый на 250куе голды накупил в 2011 по 1700$.

Так что уже 8 лет как я не очень верю в этот инструмент.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:36

  airmax78 написав:Кажется к нам вернулся Вбуффет.

не, это очередной "городской сумашедший"...свято место пусто не бывает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:38

  investorkiev написав:У меня знакомый на 250куе голды накупил в 2011 по 1700$.

Так что уже 8 лет как я не очень верю в этот инструмент.

нужно битки брать, верняк, УА подтвердит! :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:59

  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:15

  Хомякоид написав:
  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.

так чё, доски и гвозди отменяются?
или "забитые досками окна" стартанут с печерских холмов?
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:21

  Хомякоид написав:
  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.



А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?

Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

от не розумію навіщо РАБочому класу орендувати в Києві???
якщо за рік оренди халупки в столиці можна купити жилу хатинку в годині їзди електричкою :) квиток 10(ДЕСЯТЬ)грн всього
https://www.olx.ua/obyavlenie/luchshee- ... EtMwo.html
Васенька
 
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