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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:51
proftpd66 написав: Serg-ik написав: proftpd66 написав:
Эрик Найман записал видео
Отличное пособие для тех, кого застройщики называют "инвесторами"
сейчас пока есть контрабас, можно продавать товары в итоге торговля такая дает 30%-150% в USD. (30% взято, если простои товара). Высокая ликвидность денег, не надо вкладывать в воздух. + можно спекулировать на гривне, вкладывать периодически в 16-18% ОВГЗ.
Стройка не самое выгодное. Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин.
pirat-d написав:
Активный бизнес всегда будет выгоднее пассивного оборота капитала в инвестициях. Но со временем накопления ликвида в активном бизнесе, встаёт вопрос - вкладывать дальше в купи-продай, бизнес ради бизнеса или что-то взять на заработанное. Что то, что будет приносить пусть и небольшой но процент прибыли без такого активного участия как бизнес.
попробуйте поработать в Казахстане или Польше, дешевый товары из США завозить в Евросоюз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:59
airmax78 написав: UA написав:
Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?
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UA
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:03
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?
Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.
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airmax78
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:16
У меня знакомый на 250куе голды накупил в 2011 по 1700$.
Так что уже 8 лет как я не очень верю в этот инструмент.
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investorkiev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:36
airmax78 написав:
Кажется к нам вернулся Вбуффет.
не, это очередной "городской сумашедший"...свято место пусто не бывает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:38
investorkiev написав:
У меня знакомый на 250куе голды накупил в 2011 по 1700$.
Так что уже 8 лет как я не очень верю в этот инструмент.
нужно битки брать, верняк, УА подтвердит!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:59
Viareggio написав:Хомякоид
а что у вас там?
Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:15
Хомякоид написав: Viareggio написав:Хомякоид
а что у вас там?
Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
так чё, доски и гвозди отменяются?
или "забитые досками окна" стартанут с печерских холмов?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:21
Хомякоид написав: Viareggio написав:Хомякоид
а что у вас там?
Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?
Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?
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investorkiev
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:20
По перше, там 2 тис баксів. По-друге, це тупо халупа в селі, де навіть опалення - це груба.
Ти що, після роботи, дороги з Києва в 2 години, ще дрова будеш рубати і тягати?
А продукти купити, інтернет нормальний, душ/туалет? Де лікаря знайти? Дитину чим зайняти?
Якщо ви, Васенька по коліна в .івні росли, картоплю дустом закусювали в дитинстві і все у вас в "поряді" в голові після цього, то не всі такі, як ви.
Люде комфорту хочуть, а не .івно толокти. Чи не так?
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