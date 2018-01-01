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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:24
airmax78 написав: UA написав:
Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.
Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.
Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?[/quote]
Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.[/quote]
Если мировая нестабильность будет нарастать и достигнет пика, то золото улетит в космос. Но вопрос будет его куда-то вывезти или с ним куда-то выехать, если у нас тут что припечет.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:28
change_pm написав:
По перше, там 2 тис баксів. По-друге, це тупо халупа в селі, де навіть опалення - це груба.
Ти що, після роботи, дороги з Києва в 2 години, ще дрова будеш рубати і тягати?
А продукти купити, інтернет нормальний, душ/туалет? Де лікаря знайти? Дитину чим зайняти?
Якщо ви, Васенька по коліна в .івні росли, картоплю дустом закусювали в дитинстві і все у вас в "поряді" в голові після цього, то не всі такі, як ви.
Люде комфорту хочуть, а не .івно толокти. Чи не так?
Вася - экотурист. Сам он так никогда не жил, но о прелестях такой жизни в 150-200 км от Киева может долго рассказывать. Как-то в советское еще время я провел неделю в такой деревне под Нижним Новгородом. Лес, грибы, ходишь всюду босиком. Но через 3 дня мне стало казаться, что жизнь остановилась.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:40
Прохожий написав: Хомякоид написав: Viareggio написав:Хомякоид
а что у вас там?
Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
так чё, доски и гвозди отменяются?
или "забитые досками окна" стартанут с печерских холмов?
Все как я предсказывал.
Забитые окна и гвозди пророчил если шеколадный барыга выйдет еще на пять лет царства.
Теперь буду посмотреть.
В рост не верю, но и в падение тоже.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:47
investorkiev написав: Хомякоид написав: Viareggio написав:Хомякоид
а что у вас там?
Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?
Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?
Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:50
Хомякоид написав: investorkiev написав: Хомякоид написав:
Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.
А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?
Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?
Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.
Аренда растёт с 2015, но подъем только с уходом Порошенко? Л - Логика
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:52
proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин
Дивиденды выплачивают? В чём?
Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин
Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва
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