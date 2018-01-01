Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:24

airmax78 написав: UA написав: Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе. Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке. Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.

Куда деньги уходят из фонды?Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?[/quote]Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.[/quote]Если мировая нестабильность будет нарастать и достигнет пика, то золото улетит в космос. Но вопрос будет его куда-то вывезти или с ним куда-то выехать, если у нас тут что припечет.