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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1192119311941195

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:24

  airmax78 написав:
  UA написав:Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.

Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?[/quote]
Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.[/quote]
Если мировая нестабильность будет нарастать и достигнет пика, то золото улетит в космос. Но вопрос будет его куда-то вывезти или с ним куда-то выехать, если у нас тут что припечет.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:28

  change_pm написав:
  Васенька написав:я вже мовчу про такі варіанти за 1000 баксов в годині їзди машиною від Києва :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-bu ... Ek7kM.html
так де ДАРАЖАЙ???


По перше, там 2 тис баксів. По-друге, це тупо халупа в селі, де навіть опалення - це груба.
Ти що, після роботи, дороги з Києва в 2 години, ще дрова будеш рубати і тягати?
А продукти купити, інтернет нормальний, душ/туалет? Де лікаря знайти? Дитину чим зайняти?
Якщо ви, Васенька по коліна в .івні росли, картоплю дустом закусювали в дитинстві і все у вас в "поряді" в голові після цього, то не всі такі, як ви.
Люде комфорту хочуть, а не .івно толокти. Чи не так?

Вася - экотурист. Сам он так никогда не жил, но о прелестях такой жизни в 150-200 км от Киева может долго рассказывать. Как-то в советское еще время я провел неделю в такой деревне под Нижним Новгородом. Лес, грибы, ходишь всюду босиком. Но через 3 дня мне стало казаться, что жизнь остановилась.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:40

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.

так чё, доски и гвозди отменяются?
или "забитые досками окна" стартанут с печерских холмов?
:mrgreen:


Все как я предсказывал.
Забитые окна и гвозди пророчил если шеколадный барыга выйдет еще на пять лет царства.
Теперь буду посмотреть.
В рост не верю, но и в падение тоже.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:47

  investorkiev написав:
  Хомякоид написав:
  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.



А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?

Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?

Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени :shock:
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  investorkiev написав:
  Хомякоид написав: Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.



А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?

Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?

Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени :shock:
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.
Аренда растёт с 2015, но подъем только с уходом Порошенко? Л - Логика
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:52

  proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин

Дивиденды выплачивают? В чём?

Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин :D

Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва
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