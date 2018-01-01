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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11931194119511961197>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:24

  airmax78 написав:
  UA написав:Банкротство Аркады однозначно спровоцирует мировой экономический кризис и войну в Персидском заливе.

Да посрать на ту Аркаду вместе с Фундаментом вместе с Киевом и вместе с Украиной (простите меня если че). Меня беспокоит рост золота на фоне начинающегося охлаждения на фондовом рынке.

Куда деньги уходят из фонды?
Трежеря, коммодитиз и чуть-чуть в супер рисковые, но сверхдоходные бумаги всяких там восточно-европейских Гондурасов.
Макс, надеетесь сбежать из бетона в голду, да ещё и по выгодному обменному курсу?[/quote]
Ну неплохо было бы. Но по 1350 уже и не знаю. Хотя боюсь, что и дальше будет расти.[/quote]
Если мировая нестабильность будет нарастать и достигнет пика, то золото улетит в космос. Но вопрос будет его куда-то вывезти или с ним куда-то выехать, если у нас тут что припечет.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:28

  change_pm написав:
  Васенька написав:я вже мовчу про такі варіанти за 1000 баксов в годині їзди машиною від Києва :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-bu ... Ek7kM.html
так де ДАРАЖАЙ???


По перше, там 2 тис баксів. По-друге, це тупо халупа в селі, де навіть опалення - це груба.
Ти що, після роботи, дороги з Києва в 2 години, ще дрова будеш рубати і тягати?
А продукти купити, інтернет нормальний, душ/туалет? Де лікаря знайти? Дитину чим зайняти?
Якщо ви, Васенька по коліна в .івні росли, картоплю дустом закусювали в дитинстві і все у вас в "поряді" в голові після цього, то не всі такі, як ви.
Люде комфорту хочуть, а не .івно толокти. Чи не так?

Вася - экотурист. Сам он так никогда не жил, но о прелестях такой жизни в 150-200 км от Киева может долго рассказывать. Как-то в советское еще время я провел неделю в такой деревне под Нижним Новгородом. Лес, грибы, ходишь всюду босиком. Но через 3 дня мне стало казаться, что жизнь остановилась.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:40

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.

так чё, доски и гвозди отменяются?
или "забитые досками окна" стартанут с печерских холмов?
:mrgreen:


Все как я предсказывал.
Забитые окна и гвозди пророчил если шеколадный барыга выйдет еще на пять лет царства.
Теперь буду посмотреть.
В рост не верю, но и в падение тоже.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:47

  investorkiev написав:
  Хомякоид написав:
  Viareggio написав:Хомякоид а что у вас там?


Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.



А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?

Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?

Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени :shock:
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  investorkiev написав:
  Хомякоид написав: Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.



А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?

Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?

Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени :shock:
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.
Аренда растёт с 2015, но подъем только с уходом Порошенко? Л - Логика
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:52

  proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин

Дивиденды выплачивают? В чём?

Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин :D

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Правда мух выбивает десятку в банках с ва
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:18

  Хомякоид написав:
  investorkiev написав:
  Хомякоид написав: Двушечка переделанная с однушки.
Школу вот во дворе прямо открывают, думаю на сколько это будет плюс к аренде.



А какая на сегодня аренда? И какая рыночная цена?

Что выросло быстрее с 2015 года - аренда или продажная цена?

Аренда по моим наблюдениям выросла с 2015 значительно.
Я начинал с 5000 грн. плюс комуналь пополам.
Сейчас средняя цена на такое 7500 и естественно вся комуналь.
Я пока сдаю дешевле, но буду пересматривать.
И это еще не сезон.
+ школа + республика в скором времени :shock:
Какое то ощущение что после сброса с трона шеколадного барыги начался общий подъем.


Спасибо за инфу по аренде.

А продажная цена? По чем брали, по чем можно было продать в 2015, по чем сейчас продают такое?

На основании этих данных мы сможем высчитать P/R ratio как в статье и поймем реальную инвестпривлекательность
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:26

  hume написав:
  proftpd66 написав:
Акции конопли (компаний по производству и продажи конопли) дорожали в 20 раз больше чем сам биткоин

Дивиденды выплачивают? В чём?

Слушайте, у меня разрыв шаблона стройки не самое выгодное, овгз, конопля, контрабасс, видео горе эксперта наймана, который = бородой фее охри. И в завершении всего этого потока сознания аренда двухи возле м Печерская за 5 кгрн. Вы очень загадочный форумчанин :D

Пс
Правда мух выбивает десятку в банках с ва


Сколько я заработаю, если сделаю ремонт за 15к-25к и на 3-4-5 года?
если затопят?? дом 1974 года.

индивидуалки зарабатывают 200$-300$ в час. Я буду городить огород ради 300 баксов в месяц? Эти же деньги можно вложить в ОВГЗ. Профит будет такой же.


чтобы сдать за 20к-40к грн, надо сделать ремонт за 40к$-50к$.
и в старых дома сдают по 10к-12к. А сейчас сдаю по 200$. С ремонтом которые будет стоять 17к$, я получу профит 200$-300$. Вы с математикой не дружите?

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 51317.html
12.к в месяц

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 89694.html
13.5к в месяц.

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 11897.html
18к в месяц

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 34726.html
16к в месяц


даже, если вложится в 14-16к в ремонт, то профит будет 260$.
12к - 5к текущая сдача. Ровно 7к. Потом 7000/27= 260$ профит.

15к за ремонт /260$ профита в месяц = 57 месяца надо сдавать чтобы окупить сумму 15к! И при этом чтобы не убили квартиру.

Вы реально с математикой не дружите?

UPD: даже, если сдать по 16кгрн за месяц после ремонта в 15к. Все равно надо ждать 50 месяцев чтобы это окупилось.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 чер, 2019 07:50, всього редагувалось 7 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:34

Близько тижня у Києві триває спека. З восьмого червня у повітрі столиці накопичуються та утримуються шкідливи домішки. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначають, що впродовж 12–13 червня забруднення діоксидом азоту перевищило середньодобову граничну норму у 5–6 разів, згідно з даними Центральної геофізичної лабораторії імені Бориса Срезневського. Найвища концентрація бруду в повітрі зосереджена на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті, Бессарабській та Деміївській площах.

За прогнозами, забруднення посилиться. Спека, підвищений тиск та слабкий вітер вкриватимуть Київ до 18 червня.
На момент написання новини карта моніторингу якості повітря фіксує надмірне забруднення повітря у Солом’янському районі–Севастопольській площі. Підвищені показники формальдегіду та чадного газу. Температура повітря тут становить майже 35 градусів за Цельсієм.

http://air.kyivsmartcity.com/

Очень жаль что мало точек контроля качества воздуха, иначе многие бы прозрели
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:48

  proftpd66 написав:Сколько я заработаю, если сделаю ремонт за 15к-25к и на 3-4-5 года?
если затопят?? дом 1974 года.

индивидуалки зарабатывают 200$-300$ в час. Я буду городить огород ради 300 баксов в месяц? Эти же деньги можно вложить в ОВГЗ. Профит будет такой же.


чтобы сдать за 20к-40к грн, надо сделать ремонт за 40к$-50к$.
и в старых дома сдают по 10к-12к. А сейчас сдаю по 200$. С ремонтом которые будет стоять 17к$, я получу профит 200$-300$. Вы с математикой не дружите?

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 51317.html

даже, если вложится в 14-16к в ремонт, то профит будет 260$.
12к - 5к текущая сдача. 7000/27= 260$ профит

15к/260$ профита в месяц = 57 месяца надо сдавать чтобы купить сумму 15к! И при этом чтобы не убили квартиру.

Вы реально с математикой не дружите?

Как можно вкладывать в овгз и бояться, что затопят квартиру?
Вы с индивидуалками тягатся вздумали? Там немного риски другие. При чем вообще здесь проститутки..
Сделать ремонт за 15, чтоб получить, минимум, 250 сверху (около 20% годовых) Лады, сдавайте так как есть.

С математикой у вас проблемы. :mrgreen:
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