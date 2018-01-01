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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1194119511961197>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:54

hume

Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100?
Ганьба! :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:05

  proftpd66 написав:hume

Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100?
Ганьба! :mrgreen:


А сколько квартира в гривнах стоила в 2013 году и сколько в гривнах она стоит сейчас?


Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:07

  hume написав:Сделать ремонт за 15, чтоб получить, минимум, 250 сверху (около 20% годовых) Лады


20% годовых - есть такое.

НО не правильно, через 4-6 лет надо вкладывать опять 7-10$ на реставрацию. По этому будет 0-3% годовых в итоге, а не 20%. И это при том что гривне не девальвирует через 4-6 лет.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:07

  proftpd66 написав:hume

Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100? Ганьба! :mrgreen:
Если не будет дефолта или мирового кризиса, то курс и через 5 и может даже и через 8 лет будет болтаться в районе тридцатки. Иначе зачем бы нерезы скупали гривневые шестилетки под 15,85% ??
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что думаете насчет царских домов в центре (Городецкого, Липки)?
Насколько в них и в этом районе комфортно жить семьей с детками? Внешнее состояние домов - гуд, я так понимаю после реконстуркций, а вот как внутреннее... коммуникации (вода, электрика и т.д)...


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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:19

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:hume

Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100?
Ганьба! :mrgreen:


А сколько квартира в гривнах стоила в 2013 году и сколько в гривнах она стоит сейчас?


Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?


в 2003 купили по 33к$. Дальше я не мониторил.

в 2008 - возле Арена-Сити с окнами во двор. Трешка стояла 800к$
тут может около 300к.

в 2015 были вариант 37к-45к. Сейчас 60 за однуху с ремонтом, и от 70к-110к за двуху в другом месте . Это так, как хотят продавцы. Если будет в том же темпе, то 80-150 можно закатить через 2-3 года :lol: При этом отмечается что очень мало кто продает, купить не сможете потому что нет заявок на продажу. И даже по всех хрущам пару квартир на продаже.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:41

  investorkiev написав:Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?


с 2003 по 2006 - 500$ в месяц. Ремонт был новый, но простенький для бомжа :)
2007-2008 - 700$
в 2008 перед кризисом 2 месяца по 1000 :mrgreen:

2013 - ~~500$
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 чер, 2019 08:46, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:44

  5396669 написав:Что думаете насчет царских домов в центре (Городецкого, Липки)?
Насколько в них и в этом районе комфортно жить семьей с детками? Внешнее состояние домов - гуд, я так понимаю после реконстуркций, а вот как внутреннее... коммуникации (вода, электрика и т.д)...


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800к$ стояли в 2008 напротив Арена-Сити.

Звонил один инвестор год назад, хотел купить целый дом чтобы сделать там Арена-Сити. Может туда девочек поселить с красивыми попками :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  5396669 написав:Что думаете насчет царских домов в центре (Городецкого, Липки)?
Насколько в них и в этом районе комфортно жить семьей с детками? Внешнее состояние домов - гуд, я так понимаю после реконстуркций, а вот как внутреннее... коммуникации (вода, электрика и т.д)...


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800к$ стояли в 2008 напротив Арена-Сити.

Звонил один инвестор год назад, хотел купить целый дом чтобы сделать там Арена-Сити. Может туда ж*** девочек поселить :mrgreen:
Меня больше просто квартира интересует :)

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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:45

  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?


с 2003 по 2006 - 500$ в месяц. Ремонт был новый, но простенький для бомжа :)
2007-2008 - 700$
в 2008 перед кризисом 2 месяца по 1000 :mrgreen:



Ты явно тупишь.

Ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ.

Я тебя спрашиваю: какая была цена квартиры и аренды тогда и сейчас В ГРИВНАХ.

А ты пишешь долары.
investorkiev
 
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