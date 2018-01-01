Додано: Суб 15 чер, 2019 08:19

investorkiev написав: proftpd66 написав: hume



Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в гривну, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100?

Ганьба! Если Вы боитесь ОВГЗ как огня, то какой будет курс гривны через 5 лет?? потратить 15к$ на ремонт конвертнуть в, а какой курс будет через 5-8 лет 100грн/1$? Продали баксы по курсу 27, а купили обратно через 5-8лет по курсу 100?Ганьба!



А сколько квартира в гривнах стоила в 2013 году и сколько в гривнах она стоит сейчас?





Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас? А сколько квартира в гривнах стоила в 2013 году и сколько в гривнах она стоит сейчас?Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?

в 2003 купили по 33к$. Дальше я не мониторил.тут может около 300к.в 2015 были вариант 37к-45к. Сейчас 60 за однуху с ремонтом, и от 70к-110к за двуху в другом месте . Это так, как хотят продавцы. Если будет в том же темпе, то 80-150 можно закатить через 2-3 годаПри этом отмечается что очень мало кто продает, купить не сможете потому что нет заявок на продажу. И даже по всех хрущам пару квартир на продаже.