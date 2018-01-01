Много подробностей про Патриотику и нашего мера.
Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:45
Большое интервью главы правления банка Аркада.
Много подробностей про Патриотику и нашего мера.
Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.
Живите своим умом!
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:47
возьмите сами и по считайте, по курсу НБУ. Я даже не хочу думать про то, что было давно, хз когда. Мне это зачем???
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:53
там очень много убитый подъездов, без лифта и много аварийных домой. Цена может сильно отличатся. Можно было взять в 2017 и еще лучше в 2015, а сейчас идет подъем с колен.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 чер, 2019 08:56, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 15 чер, 2019 08:54
Я уже ответил тут:
viewtopic.php?p=4686937#p4686937
Пересчитайте по курсу НБУ
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аннушка уже разлила масло.
Кормушки для черных лебедей расставлены и наполнены.
Новый «Lehman Brothers» готовится к банкротству.
На саммите "большой двадцатки" говорят , что на носу глобальный кризис.
Торговые войны в разгаре. Экономика США перегрета. Рост денежной массы обгоняет рост ВВП.
Cценарий фильма « Игра на понижение-2» уже пишется .
Успокаивает одно – аналитики предсказали девять из пяти последних кризисов за последние три года.
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В кризис входим в кеше?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:22
Если ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ, то считать все цены нужно в гривне, что не понятно?
А получится что ваша хата за 33куе в 2003 году и 60куе на сегодня подорожала с 165000грн до 1600000грн, в 10 раз! Почти как твоя конопля. И это не считая аренды за этот срок!
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:27
Смотреть перекрытия
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:32
я не спорю, именно утверждаю. Каким макаром ремонт относится к подорожанию квартиры или к экономики страны?? Если ремонт сделать, то ВВП будет +30%??
Гривню можно вложить на 3-12 месяцев. Это кратносрочная инвестиция. В большинстве случаев, инвестиция в долларах, если курс стабильный - 18% в USD Ваши + спекуляция + 5-15%. Если Вы крупный инвестор, или есть доступ к крупному инвестору, то НБУ дает 14-20% за 1 день. (Сейчас не помню точно). Это Депозитные сертификаты НБУ на 1 день, овернайт.
Вы покупаете квартиру на 3-10 лет инвестиции (даже если это не стройка), а ОВГЗ (Или Депозитные сертификаты НБУ). Вы инвестируйте на 1 день. Разницу понимаете? Инвестиция на 5 лет и инвестиция на 1 день? Или ОВГЗ на 3-6 месяца.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как раз понимаю - что я не хочу ради 14-20% в гривне каждый день дергаться, брать новые риски, пересматривать лимиты, считать финрезы контрагентов и т.д.
Я хочу 1 раз сделать усилие и получать помом 10 лет свои 15% годовых (индексируемых на инфляцию и курс) дохода с недвижимости.
Занимаясь в это время своими другими делами.
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