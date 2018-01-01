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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1195119611971198>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:45

Большое интервью главы правления банка Аркада.
Много подробностей про Патриотику и нашего мера.
Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.


http://kievvlast.com.ua/text/v-protivos ... 2QKYozJYOA
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:47

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?


с 2003 по 2006 - 500$ в месяц. Ремонт был новый, но простенький для бомжа :)
2007-2008 - 700$
в 2008 перед кризисом 2 месяца по 1000 :mrgreen:



Ты явно тупишь.

Ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ.

Я тебя спрашиваю: какая была цена квартиры и аренды тогда и сейчас В ГРИВНАХ.

А ты пишешь долары.



возьмите сами и по считайте, по курсу НБУ. Я даже не хочу думать про то, что было давно, хз когда. Мне это зачем??? :roll:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:53

  5396669 написав:
proftpd66 написав:
  5396669 написав:Что думаете насчет царских домов в центре (Городецкого, Липки)?
Насколько в них и в этом районе комфортно жить семьей с детками? Внешнее состояние домов - гуд, я так понимаю после реконстуркций, а вот как внутреннее... коммуникации (вода, электрика и т.д)...


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


800к$ стояли в 2008 напротив Арена-Сити.

Звонил один инвестор год назад, хотел купить целый дом чтобы сделать там Арена-Сити. Может туда девочек поселить с красивыми попками :mrgreen:
Меня больше просто квартира интересует :)

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


там очень много убитый подъездов, без лифта и много аварийных домой. Цена может сильно отличатся. Можно было взять в 2017 и еще лучше в 2015, а сейчас идет подъем с колен.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 15 чер, 2019 08:56, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:54

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:
  investorkiev написав:Какая аренда в гривнах была в 2013 (или даже в 2008), и сейчас?


с 2003 по 2006 - 500$ в месяц. Ремонт был новый, но простенький для бомжа :)
2007-2008 - 700$
в 2008 перед кризисом 2 месяца по 1000 :mrgreen:



Ты явно тупишь.

Ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ.

Я тебя спрашиваю: какая была цена квартиры и аренды тогда и сейчас В ГРИВНАХ.

А ты пишешь долары.



Я уже ответил тут:
viewtopic.php?p=4686937#p4686937

Пересчитайте по курсу НБУ
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аннушка уже разлила масло.

Кормушки для черных лебедей расставлены и наполнены.

Новый «Lehman Brothers» готовится к банкротству.

На саммите "большой двадцатки" говорят , что на носу глобальный кризис.
Торговые войны в разгаре. Экономика США перегрета. Рост денежной массы обгоняет рост ВВП.

Cценарий фильма « Игра на понижение-2» уже пишется .

Успокаивает одно – аналитики предсказали девять из пяти последних кризисов за последние три года.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Аннушка уже разлила масло.

Кормушки для черных лебедей расставлены и наполнены.

Новый «Lehman Brothers» готовится к банкротству.

На саммите "большой двадцатки" говорят , что на носу глобальный кризис.
Торговые войны в разгаре. Экономика США перегрета. Рост денежной массы обгоняет рост ВВП.

Cценарий фильма « Игра на понижение-2» уже пишется .

Успокаивает одно – аналитики предсказали девять из пяти последних кризисов за последние три года.
В кризис входим в кеше?

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5396669
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:22

  proftpd66 написав:
возьмите сами и по считайте, по курсу НБУ. Я даже не хочу думать про то, что было давно, хз когда. Мне это зачем??? :roll:



Если ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ, то считать все цены нужно в гривне, что не понятно?

А получится что ваша хата за 33куе в 2003 году и 60куе на сегодня подорожала с 165000грн до 1600000грн, в 10 раз! Почти как твоя конопля. И это не считая аренды за этот срок!
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:27

  5396669 написав:Что думаете насчет царских домов в центре (Городецкого, Липки)?
Насколько в них и в этом районе комфортно жить семьей с детками? Внешнее состояние домов - гуд, я так понимаю после реконстуркций, а вот как внутреннее... коммуникации (вода, электрика и т.д)...


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Смотреть перекрытия
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:32

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:
возьмите сами и по считайте, по курсу НБУ. Я даже не хочу думать про то, что было давно, хз когда. Мне это зачем??? :roll:



Если ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ, то считать все цены нужно в гривне, что не понятно?

А получится что ваша хата за 33куе в 2003 году и 60куе на сегодня подорожала с 165000грн до 1600000грн, в 10 раз! Почти как твоя конопля. И это не считая аренды за этот срок!



я не спорю, именно утверждаю. Каким макаром ремонт относится к подорожанию квартиры или к экономики страны?? Если ремонт сделать, то ВВП будет +30%??


  investorkiev написав:Если ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ, то считать все цены нужно в гривне, что не понятно?



Гривню можно вложить на 3-12 месяцев. Это кратносрочная инвестиция. В большинстве случаев, инвестиция в долларах, если курс стабильный - 18% в USD Ваши + спекуляция + 5-15%. Если Вы крупный инвестор, или есть доступ к крупному инвестору, то НБУ дает 14-20% за 1 день. (Сейчас не помню точно). Это Депозитные сертификаты НБУ на 1 день, овернайт.

Вы покупаете квартиру на 3-10 лет инвестиции (даже если это не стройка), а ОВГЗ (Или Депозитные сертификаты НБУ). Вы инвестируйте на 1 день. Разницу понимаете? Инвестиция на 5 лет и инвестиция на 1 день? Или ОВГЗ на 3-6 месяца.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как раз понимаю - что я не хочу ради 14-20% в гривне каждый день дергаться, брать новые риски, пересматривать лимиты, считать финрезы контрагентов и т.д.

Я хочу 1 раз сделать усилие и получать помом 10 лет свои 15% годовых (индексируемых на инфляцию и курс) дохода с недвижимости.
Занимаясь в это время своими другими делами.
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