Додано: Суб 15 чер, 2019 14:02

Почему не растет экономика



Серьезные экономисты прекрасно понимают, что в реальности экономика Украины не растет, а небольшой, в 2.% % рост ВВП объясняется увеличением покупательской способности населения за счет увеличивающихся переводов заробитчан , роста тарифов и махинаций с уровнем инфляции.

Однако, скоро и этого химерического роста не будет , потому что наступает насыщение уезжающих за кордон, а внутри страны бизнес заваливается от нехватки экономически активного, образованного населения.



Для того чтобы понять почему не растет экономика для начала надо усвоить два медицинских факта



1. факт



Невозможно обеспечить рост экономики никакими бюджетными ухищрениями, скажем, путем сокращения расходов или увеличением доходов. Сокращение расходов - это обычные потери ВВП, причем с кумулятивным эффектом. А увеличение доходов за счет повышения налогов это сокращение инвестиционных возможностей бизнеса и платежеспособного спроса населения.

Поэтому МВФ , который занимается балансировкой нашего бюджета, решает свою, сугубо утилитарную задачу-- обеспечение гарантий возврата своих кредитов. Вопросами роста нашей экономики он не занимается. Более того, зачастую рекомендации МВФ приводят именно к ухудшению экономической ситуации



2. факт

Существует только один способ обеспечить экономический рост. Это накопление капитала.

Именно капитала, а не просто денег. Капитал -это здания, оборудование, технологии, станки, средства связи, транспортная и строительная техника, сырье, дороги, порты, аэродромы и т.д. и т.п. То есть все то что позволяет производить больше товаров и предоставлять больше услуг. Нет роста капитала- нет роста экономики. Устаревает , изнашивается , не восполняется капитал-падает экономика.



Главная проблема Украины - это катастрофический недостаток капитала, морально и физически изношенный капитал. В ряде отраслей износ капитала достигает 75-80 %. Например, в теплоэнергетике. Это означает что эти отрасли необходимо будет либо создавать заново , либо они полностью деградируют, вызывая техногенные катастрофы.



Где же взять капитал?



Принципиально есть только два источника капитала: собственные сбережения граждан Украины и иностранные инвестиции, т.е сбережения иностранных граждан. Других путей нет. Сбережения образуются в результате отказа граждан от потребления части своих текущих доходов. Вот эти сбережения и являются источником капитала. Других источников нет.



Например, Китай так бурно развивался последние 35 лет, потому в Поднебесной норма сбережений составляла до 40 % от доходов граждан. Кроме того, в Китай шли огромные потоки иностранных сбережений.



А вот американцы почти ничего не сберегают( 1.5-2%), но им весь мир несет свои инвестиции, включая наших коррупционеров. За счет этого Штаты и живут. Если им перестанут нести инвестиции, по тем ли иным причинам, то Штаты тут же развалятся. И когда- то эта халява для янки закончиться.



В Украине очень низкий уровень сбережений. Не более 10%. То есть украинцы почти все сразу же потребляют что зарабатывают. Поэтому вся банковская система Украины по размеру не превышает одного крупного польского банка, не говоря о французских , немецких или швейцарских банках.



Таким образом для масштабного технического перевооружения экономики , которое Украине необходимо чтобы обеспечить реальный экономический рост, в стране нет необходимых сбережений. Нет у украинцев сейчас денег, не могут они пойти сейчас на ограничение текущего потребления во имя будущих благ. Украинцы сейчас выживают. А сталинские методы промышленной индустриализации за счет ограбления крестьянства, распродажи культурных ценностей, реквизиции церковной собственности и распродажи золотого запаса, сейчас уже не пройдут. Не то время. Да и золотого запаса у нас уже , как говорят, нет никакого. Все уже проедено.



Значит надежда остается только на иностранные сбережения? Но их уже нет последние пять лет , как началась война на Донбассе. И не будет пока не будет гарантий твердого мира там. Ни один бизнесмен в ясном уме и твердой памяти не рискнет сбережениями своих граждан чтобы инвестировать на много лет в Украину потому что всем очевидно что наша нынешняя элита не способна консолидироваться для решения сложнейших проблем страны.



По самым скромным оценкам Украине ежегодно необходимо не менее 10 млрлд долл инвестиций - не кредитов! - чтобы обеспечить амортизацию инфраструктуры и обеспечить необходимый для выживани и выплаты долгов 5-6 % ный экономический рост . С начало этого года зарубежные инвестиции составили аж... 50 млн долл.



Надежды могут появиться только когда смениться нынешняя элита и ей на смену придет принципиально другая , более профессиональная и более ответственная. Но пока таковая даже не просматривается на горизонте. Всякие Слуги народа -это , конечно, несерьезно.

Поэтому надежд на западные инвестиции в обозримом будущем тоже нет.



Все это означает что ближайшее будущее Украины будет мрачным. Инвестиций не будет, старый капитал будет истощатся. Экономика будет в течении нескольких лет кое как поддерживаться на нынешнем уровне за счет продажи остатков гос собственности и за счет международных кредитов. Этого хватит еще на 3-4 года , но не более. Далее МВФ и западным кредиторам придется что делать с Украиной



Кстати, интересный вопрос. А как же Украина обеспечивала свой рост в предыдущие годы? Ответ простой. За счет перераспределения бюджета. Ежегодно 30-35 % бюджета воровалось и частично вкладывалось в приватизацию и модернизацию предприятий , которые сменили государственную форму собственности на олигархическую. Реальных западных инвестиций и местных сбережений было очень мало



Но следствием такого коррупционного перераспределения бюджета стало то что в Украине развалились медицина, образование, транспортная инфраструктура, наука, обороноспособность, пенсионная система и т.д , потому что они не получали необходимого финансирования.

Чудес не бывает. Еще Ломономов доказал, что если где что то прибывает, то значит где то что то убывает. Долговременными последствиями такой практики стало то что Украина растеряла самое главное- свой социальный капитал. А без социального капитала физический капитал не создается или создается , но очень примитивный. Похоже что статус беднейшей страны Европы Украина застолбила за собой надолго, если не навсегда.