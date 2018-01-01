Самые быстрорастущие запасы марихуаны в 2019 году

Эти семь акций банка должны обеспечить рост продаж как минимум на 400% в 2019 финансовом году.





Индустрия марихуаны произвела примерно такой раздвоенный год, как могли себе представить инвесторы в 2018 году. К тому времени, когда занавес закрылся, срок действия был достигнут, как никогда, но акции банка были абсолютно выровнены.



С другой стороны, Канада стала первой промышленно развитой страной в мире, которая легализовала рекреационный горшок в октябре, и в 2018 году несколько штатов США решили дать зеленый свет каннабису в некотором качестве. Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами также одобрила его самый первый препарат, полученный из конопли. Другими словами, марихуана твердо избавилась от табу и стала законной бизнес-моделью в прошлом году.



К сожалению, это не привело к выгоде для инвесторов. Хотя акционеры банка получили хорошие вознаграждения в 2016 и 2017 годах, большинство акций марихуаны потеряли 30%, 40% или даже больше своей стоимости в 2018 году.

Лист конопли, лежащий на стодолларовой банкноте и частично закрывающий лицо Бена Франклина, за исключением глаз.



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Ожидается, что в 2019 году эти акции банка вырастут в пять раз (как минимум)



По мере того, как мы смотрим на предстоящий год, немногие факторы будут важнее для акций банка, чем их операционные результаты - и все это начинается с роста продаж. Понятно, что эта отрасль начинается с очень небольшой базы продаж, поэтому мы должны по праву ожидать сильного двузначного и трехзначного процентного роста в 2019 году. Но среди десятков публично торгуемых акций марихуаны семь выделяются как имеющие самый быстрый рост продаж потенциал их всех.



За исключением компаний с рыночной капитализацией менее 200 миллионов долларов, компаний, не имеющих аналитического покрытия, и компаний с базовым доходом менее 2 миллионов долларов в 2017 году (так что мы можем избежать абсурдного годового роста продаж), следующие запасы марихуаны, перечисленные в порядке возрастания, посмотрите, как увеличить объем продаж в 2019 году как минимум на 400%!





HEXO: расчетный рост продаж на 2 009%



Тем не менее, если принять во внимание рост продаж в 2019 году, это HEXO из Квебека (NYSEMKT: HEXO). Уолл-стрит будет искать производителя каннабиса для роста продаж на 2000% в годовом исчислении.



Почему такой впечатляющий рост продаж? Начнем с того, что HEXO давно ожидала, что его расширение на 1 миллион квадратных футов, прилегающее к существующему объекту в Гатино, будет завершено к декабрю 2018 года. Опять же, если разрешить лицензию, HEXO должна опередить процесс завершения своих проектов по расширению мощностей. , Для контекста, HEXO должен быть топ-10 производителей с 108 000 килограммов в пиковом годовом объеме производства.



Во-вторых, HEXO подписала очень выгодное пятилетнее соглашение о поставках с контролирующим провинцию Квебеком каннабисом на общую сумму 200 000 кг. Обязательства HEXO по отношению к Квебеку растут с каждым годом и должны значительно увеличить годовой объем продаж компании.



И, наконец, 1 августа HEXO создала совместное предприятие с Molson Coors Brewing Co., которое увидит, как дуэт работает над напитками, насыщенными каннабисом. Уникальные знания HEXO об индустрии каннабиса, а также маркетинговое мастерство и глубокие карманы Molson Coors могут начать приносить положительные результаты в колонке продаж в 2019 году.