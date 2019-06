Додано: Суб 15 чер, 2019 10:16

возьмите сами и по считайте, по курсу НБУ. Я даже не хочу думать про то, что было давно, хз когда. Мне это зачем??? возьмите сами и по считайте, по курсу НБУ. Я даже не хочу думать про то, что было давно, хз когда. Мне это зачем???





Если ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ, то считать все цены нужно в гривне, что не понятно?



А получится что ваша хата за 33куе в 2003 году и 60куе на сегодня подорожала с 165000грн до 1600000грн, в 10 раз! Почти как твоя конопля. И это не считая аренды за этот срок! Если ты сравниваешь недвижимость с гривневым ОВГЗ, то считать все цены нужно в гривне, что не понятно?А получится что ваша хата за 33куе в 2003 году и 60куе на сегодня подорожала с 165000грн до 1600000грн, в 10 раз!И это не считая аренды за этот срок!

Самые быстрорастущие запасы марихуаны в 2019 году

Эти семь акций банка должны обеспечить рост продаж как минимум на 400% в 2019 финансовом году.





Индустрия марихуаны произвела примерно такой раздвоенный год, как могли себе представить инвесторы в 2018 году. К тому времени, когда занавес закрылся, срок действия был достигнут, как никогда, но акции банка были абсолютно выровнены.



С другой стороны, Канада стала первой промышленно развитой страной в мире, которая легализовала рекреационный горшок в октябре, и в 2018 году несколько штатов США решили дать зеленый свет каннабису в некотором качестве. Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами также одобрила его самый первый препарат, полученный из конопли. Другими словами, марихуана твердо избавилась от табу и стала законной бизнес-моделью в прошлом году.



К сожалению, это не привело к выгоде для инвесторов. Хотя акционеры банка получили хорошие вознаграждения в 2016 и 2017 годах, большинство акций марихуаны потеряли 30%, 40% или даже больше своей стоимости в 2018 году.

Ожидается, что в 2019 году эти акции банка вырастут в пять раз (как минимум)



По мере того, как мы смотрим на предстоящий год, немногие факторы будут важнее для акций банка, чем их операционные результаты - и все это начинается с роста продаж. Понятно, что эта отрасль начинается с очень небольшой базы продаж, поэтому мы должны по праву ожидать сильного двузначного и трехзначного процентного роста в 2019 году. Но среди десятков публично торгуемых акций марихуаны семь выделяются как имеющие самый быстрый рост продаж потенциал их всех.



За исключением компаний с рыночной капитализацией менее 200 миллионов долларов, компаний, не имеющих аналитического покрытия, и компаний с базовым доходом менее 2 миллионов долларов в 2017 году (так что мы можем избежать абсурдного годового роста продаж), следующие запасы марихуаны, перечисленные в порядке возрастания, посмотрите, как увеличить объем продаж в 2019 году как минимум на 400%!





HEXO: расчетный рост продаж на 2 009%



Тем не менее, если принять во внимание рост продаж в 2019 году, это HEXO из Квебека (NYSEMKT: HEXO). Уолл-стрит будет искать производителя каннабиса для роста продаж на 2000% в годовом исчислении.



Почему такой впечатляющий рост продаж? Начнем с того, что HEXO давно ожидала, что его расширение на 1 миллион квадратных футов, прилегающее к существующему объекту в Гатино, будет завершено к декабрю 2018 года. Опять же, если разрешить лицензию, HEXO должна опередить процесс завершения своих проектов по расширению мощностей. , Для контекста, HEXO должен быть топ-10 производителей с 108 000 килограммов в пиковом годовом объеме производства.



Во-вторых, HEXO подписала очень выгодное пятилетнее соглашение о поставках с контролирующим провинцию Квебеком каннабисом на общую сумму 200 000 кг. Обязательства HEXO по отношению к Квебеку растут с каждым годом и должны значительно увеличить годовой объем продаж компании.



И, наконец, 1 августа HEXO создала совместное предприятие с Molson Coors Brewing Co., которое увидит, как дуэт работает над напитками, насыщенными каннабисом. Уникальные знания HEXO об индустрии каннабиса, а также маркетинговое мастерство и глубокие карманы Molson Coors могут начать приносить положительные результаты в колонке продаж в 2019 году.

The Fastest-Growing Marijuana Stocks in 2019

These seven pot stocks should deliver at least 400% sales growth in fiscal 2019.

The marijuana industry produced about as bifurcated a year as investors could have imagined in 2018. By the time the curtain closed, validity had been gained like never before, but pot stocks had been absolutely leveled.

On the bright side, Canada became the first industrialized country in the world to legalize recreational pot in October, with a handful of U.S. states choosing to give the green light to cannabis in some capacity in 2018. The U.S. Food and Drug Administration also approved its very first cannabis-derived drug. In other words, marijuana firmly shed its taboo label and became a legitimate business model last year.

Unfortunately, that didn't translate into gains for investors. Although pot stock shareholders were rewarded nicely in 2016 and 2017, most marijuana stocks shed 30%, 40%, or even more of their value, in 2018.

These pot stocks are expected to quintuple their sales (at minimum) in 2019

As we look at the year that lies ahead, few factors are going to be more important to pot stocks than their operating results -- and that all starts with sales growth. Understandably, this industry is starting from a very small base of sales, so we should rightly expect strong double- and triple-digit percentage growth in 2019. But among the dozens of publicly traded marijuana stocks, seven stand out as having the fastest sales growth potential of them all.

Excluding companies with a sub-$200 million market cap, those with no analyst coverage, and those with less than $2 million in base revenue in 2017 (so we can avoid absurd year-over-year sales percentage increases), the following marijuana stocks, listed in ascending order, look to grow their fiscal 2019 sales by a minimum of 400%!

Why such impressive sales growth? To begin with, HEXO has long-expected that its 1-million-square-foot expansion adjacent to its existing Gatineau facility would be complete by December 2018. Again, license permitting, HEXO should be ahead of the game on completing its capacity expansion projects. For context, HEXO should be a top-10 producer with 108,000 kilograms in peak annual output.

Secondly, HEXO signed a very lucrative five-year supply deal with Quebec's province-run cannabis regulatory entity totaling an aggregate of 200,000 kilograms. HEXO's commitments to Quebec increase with each passing year, and should provide a nice lift on the company's annual sales.

And lastly, HEXO formed a joint venture with Molson Coors Brewing Co. on Aug. 1 that'll see the duo working on cannabis-infused beverages. HEXO's unique knowledge of the cannabis industry, and Molson Coors' marketing prowess and deep pockets, may begin to yield positive results in the sales column in 2019.