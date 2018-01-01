RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1196119711981199

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:18

  investorkiev написав:Влад, можете подтвердить/опровергнуть инфо по Харькову?


В Харькове, 300 тысяч иностранных студентов. Очень много беженцев из Сирии и Ливана. В службе такси, уже порядка 10% арабы. Создаются маленькие центры арабского мира: КАФЕ , мясной магазин (Халяль), парикмахерские (без использования спиртосодержащих средств), кальянные, прокат авто. Кардинально изменили рынок недвижимости. Очень выросли цены на аренду квартир в центре и близости от ВУЗов.
Знаком с начальником управления по делам беженцев и мигрантов. С её слов, порядка 1-3% подающих документы на ВНЖ - террористы в международном розыске.
По моим наблюдениям, очень спортивны, регулярно тренируются в стрельбе (половина посетителей тиров и стрельбищ), очень организованы. Лидерами мнений и групп, являются представители влиятельных семей (шейхи и их родные).
Крайне предприимчивы, легко заводят знакомства, но держатся своей общины.
P. S. Адекватной реакции государства нет. У копов, нет сотрудников говорящих на арабском (хотя рост преступлений с участием арабов очевиден). Вся социальная структура не готова обслуживать неговорящих по украински или русски. С банками легче, почти в каждом отделении есть хоть один англоговорящий.

Натаха. Так что, арабскому гетто на Круше быть?
"представители влиятельных семей (шейхи и их родные)" поселятся у тебя по соседству - в БК :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4193
З нами з: 19.07.08
Подякував: 435 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1196119711981199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1454, 1455, 1456
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14552 2398302
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 чер, 2019 14:13
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180918
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 62396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12549)
15.06.2019 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.