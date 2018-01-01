Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 чер, 2019 22:32
В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:36
Оранжевый-хит сезона написав:
В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Главное чтобы Украину на Молдову и Венесуэлу не поменяли.
airmax78
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:43
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Главное чтобы Украину на Молдову и Венесуэлу не поменяли.
не поменяют
украина слишком удобный инструмент держать в тонусе рф
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:47
Оранжевый-хит сезона написав:
В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Я не разбираюсь в вопросе, но вроде там в Молдове пророссийские силы пришли к власти, а ихний «остаточне прощавай» сбежал из страны к нам в Одессу?
ЗЫ: и Румыния вроде как готова прибрать Молдавию к рукам?
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investorkiev
в Суб 15 чер, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:51
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Главное чтобы Украину на Молдову и Венесуэлу не поменяли.
не поменяют
украина слишком удобный инструмент держать в тонусе рф
Тебя не смущает что при этом «инструмент» сам в тонусе и трещит по швам?
investorkiev
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:56
zzzzzz написав:
Большое интервью главы правления банка Аркада.
Много подробностей про Патриотику и нашего мера.
Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.
http://kievvlast.com.ua/text/v-protivos ... 2QKYozJYOA
После прочтения статьи уверовал, что Аркада воистину святая во мраке произвола
antey1969
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Додано: Суб 15 чер, 2019 22:59
.... та ви хоч одним оком гляньте на останніх 2-3 сторінки тут
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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