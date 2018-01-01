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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1197119811991200

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 172
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
49
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:36

  Оранжевый-хит сезона написав:В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.

Главное чтобы Украину на Молдову и Венесуэлу не поменяли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:43

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.

Главное чтобы Украину на Молдову и Венесуэлу не поменяли.

не поменяют
украина слишком удобный инструмент держать в тонусе рф
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:47

  Оранжевый-хит сезона написав:В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.


Я не разбираюсь в вопросе, но вроде там в Молдове пророссийские силы пришли к власти, а ихний «остаточне прощавай» сбежал из страны к нам в Одессу?

ЗЫ: и Румыния вроде как готова прибрать Молдавию к рукам?
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 15 чер, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.

Главное чтобы Украину на Молдову и Венесуэлу не поменяли.

не поменяют
украина слишком удобный инструмент держать в тонусе рф



Тебя не смущает что при этом «инструмент» сам в тонусе и трещит по швам?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:56

  zzzzzz написав:Большое интервью главы правления банка Аркада.
Много подробностей про Патриотику и нашего мера.
Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.


http://kievvlast.com.ua/text/v-protivos ... 2QKYozJYOA

После прочтения статьи уверовал, что Аркада воистину святая во мраке произвола
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 22:59

... зносимо стіни/розриваємо шаблони!

.... та ви хоч одним оком гляньте на останніх 2-3 сторінки тут
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:39

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.


Я не разбираюсь в вопросе, но вроде там в Молдове пророссийские силы пришли к власти, а ихний «остаточне прощавай» сбежал из страны к нам в Одессу?

ЗЫ: и Румыния вроде как готова прибрать Молдавию к рукам?


Там немного сложнее. Было 3 группы влияния.
1. Плахотнюк ( Дем.партия) и его сподвижник Шор .
У Плахотнюка было подконтрольное правительство во главе с Павлом Филипом.
2. Прозападный блок ACUM и Майа Санда которая назначена премьером.
3. Пророссийская Соцпартия во главе с президентом Додоном.

2 и 3 объединились против 1
Но союз 2 и 3 очень шаткий и скоро начнется противовстояние между 2 и 3 .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Там немного сложнее. Было 3 группы влияния.
1. Плахотнюк ( Дем.партия) и его сподвижник Шор .
У Плахотнюка было подконтрольное правительство во главе с Павлом Филипом.
2. Прозападный блок ACUM и Майа Санда которая назначена премьером.
3. Пророссийская Соцпартия во главе с президентом Додоном.

2 и 3 объединились против 1
Но союз 2 и 3 очень шаткий и скоро начнется противовстояние между 2 и 3 .


Если адаптировать для украинского читателя, то Додон и соцпартия это ксерокопия Бойко и Оппоблока.
Санду это чистейшей воды Гриценко в юбке, у них риторика ну просто под копирку.
Ну, а Плахотнюк и демпартия, понятно, это адаптация Порошенко и БПП, один к одному.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:53

freeze
Мне почему-то Плахотнюк с ахметовым ассоциируется.
Додон с януковичем
Живите своим умом!
zzzzzz
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