Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Большое интервью главы правления банка Аркада. Много подробностей про Патриотику и нашего мера. Я не буду комментировать и становится на чью либо сторону. Кому интересны подробности - рекомендую прочитать.
Оранжевый-хит сезона написав:В Молдове америкосы выиграли, теперь дожать Венесуэлу осталось.
Я не разбираюсь в вопросе, но вроде там в Молдове пророссийские силы пришли к власти, а ихний «остаточне прощавай» сбежал из страны к нам в Одессу?
ЗЫ: и Румыния вроде как готова прибрать Молдавию к рукам?
Там немного сложнее. Было 3 группы влияния. 1. Плахотнюк ( Дем.партия) и его сподвижник Шор . У Плахотнюка было подконтрольное правительство во главе с Павлом Филипом. 2. Прозападный блок ACUM и Майа Санда которая назначена премьером. 3. Пророссийская Соцпартия во главе с президентом Додоном.
2 и 3 объединились против 1 Но союз 2 и 3 очень шаткий и скоро начнется противовстояние между 2 и 3 .
zzzzzz написав:Там немного сложнее. Было 3 группы влияния. 1. Плахотнюк ( Дем.партия) и его сподвижник Шор . У Плахотнюка было подконтрольное правительство во главе с Павлом Филипом. 2. Прозападный блок ACUM и Майа Санда которая назначена премьером. 3. Пророссийская Соцпартия во главе с президентом Додоном.
2 и 3 объединились против 1 Но союз 2 и 3 очень шаткий и скоро начнется противовстояние между 2 и 3 .
Если адаптировать для украинского читателя, то Додон и соцпартия это ксерокопия Бойко и Оппоблока. Санду это чистейшей воды Гриценко в юбке, у них риторика ну просто под копирку. Ну, а Плахотнюк и демпартия, понятно, это адаптация Порошенко и БПП, один к одному.